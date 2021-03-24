【本報訊】政府昨天向立法會大會提交議案，要求支持皇崗口岸重建計劃，新皇崗口岸將實施一地兩檢，所有建制派均表態支持，部份人更不忘擦北京鞋支持「完善」香港選舉制度，鄭松泰發言時關注跨境執法、個人資料失竊等問題，保安局長李家超即大鬧鄭「無中生有、生安白造、挑撥矛盾嘅妖言惑眾」。最終議案在沒有記名表決下獲得通過。

雖然市民一向關注一地兩檢問題，但所有發言建制派均支持政府，沒有人提出任何質疑，部份更突然離題說要支持中央「完善」香港選舉制度、反對攬炒派等，立法會主席梁君彥亦未有指他們離題。

李家超：跨境執法之說妖言惑眾

未有明言支持或反對的熱血公民鄭松泰發言時指，不會要求議會就此進行「記名表決」，又回顧過去相關爭議，如司法管轄區等，又指這次一地兩檢非上次西九高鐵站的一地兩檢，而是深圳灣模式。

保安局長李家超開首發言時指，重建後的皇崗口岸大樓，特區政府將設立港方口岸區，並行使全面司法管轄區，深圳市政府將支付口岸的重建費用，特區政府每年將會每年向深圳市政府支付1,000元象徵式租金，兩地政府會適時提請人大常委會批准皇崗口岸實施一地兩檢安排，再由特區政府進行本地立法工作。

由於鄭松泰發言時曾經提及皇崗口岸實施一地兩檢或涉及跨境執法、個人資料失竊、建造時或利益輸送，保安局長李家超答辯時嚴詞反駁，指有關質疑是「無中生有、生安白造、挑撥矛盾嘅妖言惑眾」，他表明反對任何人嘗試抹黑一地兩檢，包括欲言又止、隱晦、壞心腸的誤導。最終議案在沒有記名表決下獲得通過。