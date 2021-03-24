【本報訊】721白衣人暴動案及傷人案昨續審。被告「飛天南」吳偉南在控方盤問下，堅稱不認識疑曾與他交談、被指為同案被告鄧懷琛的「波點男」。飛天南自言只認識在場的少數村民，又稱雖然常探訪英龍圍，但沒留意村民是否「日日着白衫」。他堅決否認與村民或其他人用暴力驅趕群眾，更表示不清楚其他白衣人當時在做甚麼，因為「我有我自己驅趕，人哋驅唔驅趕唔係我問題吖嘛！」

第六被告「飛天南」吳偉南（57歲）接受主控官周天行盤問時，聲量明顯較主問時響亮。惟他作供時眼神游離，又頻頻望向自己的大狀，周多次提醒他指：「你可唔可以望住我，唔好望住你個辯方大律師。」

控方引用片段，問飛天南是否認識身旁被指稱為第五被告鄧懷琛（60歲）、穿「波點衫」的男子。飛天南回應不認識，亦不確定「波點男」是否村民，又突然高聲謂：「所以我講畀你聽……」隨後開始逐個讀出畫面中村民的全名，自言與他們「由細玩到大」。

惟他其後改口稱知道「波點男」是村民，但不知來自那條村。控方貿疑他若不認識「波點男」，如何作出辨認，他謂：「喺我後面就係村民㗎啦」，但又聲稱整晚都沒與對方交談。控方播片指雙方對峙期間，飛天南用手拍「波點男」左上臂，「波點男」回頭看着他，二人對望並有交談。飛天南辯稱：「望邊度我就唔知，我都係轉身走㗎咋」，再次否認認識「波點男」或有與他交談。

認識施襲九旬翁「佢打錯咗」

飛天南亦不同意控方所指，現場大多他所認識的村民都穿白衣，指僅有五至六名他認識的白衣村民在場，又強調「計埋我自己，計埋啲女人喎」。控方問：「你哋平時都着同一隻色衫㗎？」飛天南反問：「日日着白衫呀？我見唔到喎！」控方續問，指他早前稱每周去英龍圍數次，與村民很熟絡，案發前他有否見過村民穿同一顏色衣着，他答「冇為意」，更謂：「我唔係日日都見到佢哋㗎嘛，啱唔啱呀？」

控方展示現場相片，顯示約有十名白衣人。法官葉佐文要求飛天南圈出認識的村民，最終他僅圈了兩人，稱不認識其餘人士。控方指不論是否「村民」，飛天南是與其他人一起驅趕群眾，飛天南否認。法官追問相中人在做甚麼，飛天南稱不知。控方則指其他人在驅趕黑衣人，他回應：「我有我自己驅趕，人哋驅唔驅趕唔係我問題吖嘛！」

控方最後指出，飛天南當晚指罵及推撞群眾，並與其他人持棍施暴，威脅用暴力驅趕群眾，破壞社會安寧，又與第五被告鄧懷琛串謀意圖傷人；飛天南全不同意。

此外，控方指片中有一名穿白背心的九旬老人，持傘向前方人士施襲。飛天南稱認識這位名為「黃遠（譯音）」的老人，但他不知他全名的寫法。他稱被「遠叔」打中的人士也是村民，坦言「佢打錯咗」。他重申，當晚群眾撤退後，手持木棍走到元朗港鐵站J出口樓梯附近視察，確保群眾已離開，「之後就會返屋企，拎啲燉蛋返去畀仔女食」，但最終暈倒。聆訊今續。

案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20