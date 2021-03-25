涉初選案被控違反《國安法》的前立法會議員毛孟靜遭政權未審先囚，現正還柙於羅湖懲教所。毛早年畢業於名校聖保祿中學，聖保祿政治關注組專頁昨日發起行動，呼籲校友留言「一人一句打氣說話」，關注組成員將集合成信件，寄往獄中「撐着」師姐毛孟靜。

64歲的毛孟靜自2月28日因被控初選案被囚，至今已經25日。聖保祿政治關注組的Facebook專頁昨日發貼，指毛孟靜由幼稚園到中學都在聖保祿學校就讀，形容她是「傑出嘅政界人士」。關注組提到，或許大家都無法扭轉有人因政權而身陷囹圄，但認為仍可盡力陪伴受傷的人，呼籲校友到專頁留言予毛，關注組會集合成信件寄往獄中，為她打氣。

毛孟靜正向高院申請保釋，聆訊將於下周一（29日）下午2時半展開。

長毛惦念患癌戰友古思堯

另外，民主黨前議員劉慧卿今早到荔枝角收押所探望在囚的社民連長毛梁國雄。劉形容長毛精神很好，很擔心多年戰友、罹患癌症末期並有機會入獄的古思堯。她又與長毛話當年，指前港督麥理浩曾預言她會坐監，當時長毛稱會前去探監，並會帶香煙，指自己即時拒絕說：「我不抽煙！」

寫信給36人信件收集點

區諾軒：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室

譚文豪：旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下7號舖「一日三餐」

王百羽：天恒邨恒麗樓地下

劉頴匡：沙田顯徑邨顯祐樓地下8號

張可森：屯門石排頭路15號翠林花園地下11B號舖（潘智鍵區議員辦事處）

胡志偉：九龍黃大仙雙鳳街16號1樓（鄧惠强議員辦事處）

林卓廷、尹兆堅：九龍彌敦道776-778號恆利商業大廈4樓（民主黨總部，註明寫信給尹或林）

范國威：將軍澳毓雅里9號慧安商場一樓B190室

譚凱邦：荃灣蕙荃路22-26號綠楊新邨平台地下（近H座） 或馬灣大街村中218號地下B室

余慧明：尖沙嘴柯士甸路20號保發商業大廈1603室

伍健偉：天水圍嘉湖+WOO一期251室（關俊笙、林進及侯文健議員辦事處也代收）

岑子杰、梁國雄：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室（社會民主連線收）

「快必」譚得志、「慢必」陳志全：九龍灣宏光道7號興力工業中心619室（人民力量收）

朱凱廸：元朗水邊圍邨康水樓地下101室

岑敖暉：上環郵政局郵政信箱33854號

袁嘉蔚：田灣田灣邨田麗樓地下8號

何桂藍：九龍中央郵政局郵政信箱73962號（信封面毋須註明收件人）

黃之鋒：九龍中央郵政局郵政信箱73962號 （信封毋須註明姓名）

吳敏兒：九龍彌敦道557號永旺行19樓（信封面註明：去信予吳敏兒）

徐子見：柴灣漁灣邨漁順樓地下29號舖（信封面請註明：和你做筆友／和你寫—給子見）

其他被囚者：九龍荔枝角青山道485號九龍廣場1101室（由石牆花代寄送）

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