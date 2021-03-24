【本報訊】疑爆疫的藍田潮福龍蝦專門店群組再新增一宗相關個案，患者是一名33歲男警，在西九龍警察總部二樓上班，是潮福確診食客的家人。他並無病徵，經數次檢測才呈陽性，而且體內驗出有抗體，顯示已感染一段時間，其間在社區播毒。西九龍警察總部二樓須強制檢測。警方表示患者工作期間沒有與公眾接觸。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨公佈時只表示，西九龍警察總部二樓因有確診個案須強制檢測，患者是一名男警，並無病徵，3月18日最後一次上班，因家人確診在19日被送到檢疫中心，20日檢測結果不確定，CT值高，代表病毒量低。

為潮福食客家人 三口染疫

其後該男警獲安排送院再檢查數次，至22日的樣本才呈陽性，其血液驗出抗體陽性，已獲准出院。其後有記者詢問潮福龍蝦專門店是否有新個案，她答稱沒有。

衞生防護中心公佈的資料卻顯示，患者為第11417號，住平田邨平仁樓。由於與潮福相關個案全部居於藍田平田邨，兩人住平仁樓，兩人住平善樓。本報於是再向衞生署查詢，衞生署晚上才確認男警是潮福首名患者第11360號62歲女子的家人，她的36歲女兒早前亦已確診，即該戶一家已有三人中招。

警方則表示，患者是駐守西九龍總區刑事部的警員，家人3月18日確診，他於同日已獲安排隔離。該男警工作期間有戴口罩，沒有與公眾接觸。曾與他有緊密接觸的警員及文職人員均會接受檢測，警方會主動向衞生署提供他的工作紀錄和執勤表等資料，安排相關密切接觸者送檢。

另外，一名在理工大學包玉剛圖書館工作的56歲女子確診，圖書館須強制檢測，曾在圖書館逗留逾兩小時的人，包括學生，均要接受檢測。