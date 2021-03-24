【本報訊】人稱「金牙大狀」的清洪，原名葉清福，現時在香港資深大律師執業名冊中排名第四，擅打刑事案，往往奇招迭出，甚至被譽為「刑事四大天王」，他過去常與廉署交手，被稱「廉署剋星」。

去年力撐立國安法

清洪是馬來西亞華僑，當年負笈英國劍橋大學修讀法律，畢業後在《遠東經濟評論》任助理編輯，派駐香港當中國通訊特派員，其後才正式投身法律界，1976年成為大律師，1988年當上御用大律師，業界一直傳言他是香港收費最高大狀之一。

過去清洪曾為不少城中名人「服務」，包括武打明星陳惠敏、立法會前議員詹培忠、環球唱片有限公司前總裁陳少寶、商人毛玉萍、林建名。藝人謝霆鋒2002年駕駛法利拉跑車失事，被控妨礙司法公正的頂包案，亦由清洪代表，謝最終罪成，但只輕判社服令，惟其間仍需要還柙兩周。2014年轟動全港的許仕仁涉貪案，雖然郭炳湘並非被告，亦委託清洪到庭旁聽。

清洪近年展現愛國一面，全國人大強行為香港訂立國安法，清洪曾聯同譚惠珠、梁美芬等出席基本法研討會力撐立法，批評立法會「拉布」及《基本法》23條立法遙遙無期，又指修例風波中暴力事件嚴重挑戰中央紅線，認為是中央及時出手立法，助社會重回正軌。不過，清洪當時曾指，不認為叫喊港獨口號犯法，認為要視乎意圖、情况。