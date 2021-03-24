本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情仍然持續，昨日（24日）新增10宗確診，4宗屬本地感染，唯一一宗沒源頭個案的確診者是55歲傢俬送貨及組裝員，發病6日仍上班；並曾到港九新界約20戶送貨，於約10戶家中組裝傢俬，這約10戶家庭要隔離檢疫。而昨日初步確診則少於10宗，大部份為輸入個案，部份屬西營盤URSUS Fitness顧客的家人或緊密接觸者，暫未有源頭不明。

另外，多2棟住宅和2個工作場所須強制檢測，包括西九龍總區警察總部2樓。該樓層1名33歲刑事部男警員無病徵確診（第11417號個案），亦驗出抗體，可能一早染疫。另一個強檢工作地點為理工大學包玉剛圖書館，由於有職員染疫，曾到訪圖書館學生亦要驗毒。除染疫送貨員居住的黃埔花園翠楊苑6座外，柴灣富景花園7座亦須驗毒。

送貨員居黃埔花園真強檢 到訪大廈暫不用

今日新增一宗源頭不明確診個案，患者為居於黃埔花園3期6座翠楊苑的55歲男子，在葵涌和豐工業中心自設公司，平時與一名家人及一名司機一同工作，有時會上門組裝傢俬。他於本月17日起發病，出現肌肉疼痛，家人在22日幫他交樣本，結果呈陽性，最後一日上班日為23日。

他於13日至22日間，曾送貨到約20戶，部份送完貨就離開，但亦曾在約10戶留下組裝傢俬。與患者一同工作的家人及職員、患者上門時曾與他共處逾10分鐘的住戶均須接受檢疫，當中涉及10多人，惟中心未有確實數字。另外，患者居住的黃埔花園翠楊苑亦須強制檢測。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，由於組裝傢俬逗留時間較長，可能出現人傳人情況，因此當時同時在場的住戶須檢疫，其他同一戶、未有直接接觸患者的住戶則須強制檢測，但他送貨時到訪的大廈則不用強檢。

3.24強制檢測場所

政府刊憲，3月11至24日曾身處下列4個場所逾2小時者，須於26日或之前檢測；若已在22至24日檢測，可獲豁免。

●黃埔花園翠楊苑6座

●柴灣富景花園7座

●九龍城警務處西九龍總區總部2樓

●理工大學包玉剛圖書館

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府3月25日會在柴灣富景花園增設流動採樣站，為須接受強制檢測的居民及工作人員提供服務。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場2號足球場（至3月28日）

●中環愛丁堡廣場（至3月28日）

●西營盤李陞街遊樂場（3月28日）

●堅彌地城遊樂場（3月28日）

●西營盤社區綜合大樓（至3月28日）

●黃大仙廣場（至3月28日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至3月28日）

●旺角麥花臣遊樂場（至3月28日）

●尖東加連威老道100號（至3月26日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至3月28日）

●元朗安興遊樂場（至3月28日）

●天水圍天瑞體育館（至3月28日）

●屯門建生社區會堂（至3月28日）

●沙田大會堂廣場（至3月28日）

●大埔社區中心籃球場（至3月28日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至3月28日）

供重開場所之強檢職員

●鰂魚涌社區會堂停車場 （至3月25日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至3月28日）

●旺角上海街557號（至3月28日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月28日）

供該區須強檢居民或職員

●鰂魚涌社區會堂停車場（至3月25日）

●柴灣富景花園籃球場（3月25至26日）

●小西灣邨瑞樂樓地下對出籃球場（至3月24日）

●旺角上海街557號（至3月28日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月28日）

●將軍澳寶盈花園第1座及第2座對出行人通道（3月24日至25日）

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至3.31

食環署宣佈，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒檢測，有關計劃的網上登記截止日期已延至3月31日，曾經登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。而根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited會負責提供採樣及檢測服務，檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將須自行繳付240元的檢測費用。

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

本港疫情

●確診（截至3月24日16:40）

11,419宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

204宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多27人出院（9166、11010、11131、11134、11144、11164、11167、11168、11170、11173、11197、11206、11218、11220、11222、11224、11229、11246、11297、11312、11325、11326、11355、11378、11390、11397、11410號個案）；

共10,963人（包括確診及疑似患者）。

●住院個案

212名確診者仍留醫；

10人危殆（1989、3496、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10942號個案）；

8人嚴重（6386、7468、8221、9055、9135、10984、11040、11055號個案）；

其餘194人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

●的士LE7673／3月17日／第11394號個案

兩岸疫情 （截至3月24日09:00）

兩岸疫情最新情況：大陸23日新增10宗確診，全屬境外輸入病例（上海3例，天津2例，廣東2例，內蒙古1例，四川1例，甘肅1例）；大陸累計確診90,125宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,007宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至3月24日09:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.24億，全球死亡人數突破273萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,991萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過54.3萬。巴西確診人數超過1,213萬，死亡人數超過29.8萬。印度確診人數超過1,164萬，死亡人數突破15.9萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。俄羅斯、英國、法國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭。伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等7國確診宗數均超越100萬大關。

●俄羅斯總統普京為了鼓勵公眾接種武漢肺炎疫苗，周二接種疫苗。不過，向來愛展示鐵漢形象的普京，接種疫苗時卻選擇不公開，圖片片段皆欠奉，亦不知他接種了哪一款疫苗。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）解釋，不公開接種詳情，是為了避免予人某種疫苗特別好的錯覺，強調三種俄製疫苗同樣可靠優質有效。他不認為普京公開接種過程，有助說服對疫苗半信半疑的公眾打針，呼籲公眾信克宮的話就是了。

佩斯科夫說，普京接種的是俄羅斯生產的疫苗，他接種疫苗後感覺良好，周三將全天工作。

●烏克蘭一名女兵接種印度版阿斯利康疫苗CoviShield後兩日死亡，死因暫時未來確定。

軍方聲明指出，死者在沒有表示過不適情況下突然失去知覺。

今次是烏克蘭接收50萬劑CoviShield疫苗，2月開始接種行動以來首宗死亡個案。

CoviShield同樣由阿斯利康和牛津大學研發，由印度血清研究所（Serum Institute of India）生產。

●巴西疫情未受控，衞生部門周二通報，過去24小時死亡人數首次超越3,000，累計死亡數逼近30萬，僅次於美國。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 30630266 556741

巴⻄ 12130019 298676

印度 11686796 160166

俄羅斯 4424595 94231

法國 4373588 93063

英國 4320983 126523

意⼤利 3408772 105875

⻄班牙 3234319 73744

⼟⽿其 3061520 30316

德國 2689205 75116

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