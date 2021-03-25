元朗721白衣人涉暴動案，審訊進入第23天。第六被告「飛天南」吳偉南繼續出庭自辯。對於早前吳指事件起因是有人要入村拆祠堂，法官葉佐文今提出質疑謂：「如果得幾個村民，對面有幾十人，點樣擋到佢哋去唔同村拆？」而吳及後澄清，指他並沒「驅趕」群眾，只是用自己方法希望群眾「走晒」。吳已作供完畢。

第六被告「飛天南」吳偉南（57歲）在辯方覆問下補充指，各村祠堂裏有古董花瓶和祖先神主牌。法官葉佐文詢問，是否五條村的五間祠堂都坐落在不同地點，吳表示同意，又謂他不清楚群眾要拆哪座祠堂。

葉官聞言質疑：「如果得幾個村民，對面有幾十人，點樣擋到佢哋去唔同村拆？」葉官亦指出畫面所見，朗和路沒有圍板，「條路咁闊，前前後後都可以行」，群眾大可另覓他路。吳回應謂：「喺呢個位置，梗係喺呢個位擋。」又指該路段是通往各村的必經之路。

控方再盤問時引用地圖，指出除由朗和路進入五和路外，亦有其他路線通往各村，如東頭村便可經元朗港鐵站G1出口前往。吳一度欲反駁謂：「不如咁講啦……」惟葉官打斷謂：「你不如答咗問題先啦，我再畀時間你解釋。」吳始承認有其他路線。吳在辯方再覆問下補充指，平時村民及車輛多數使用涉案路段進入村內。

此外，辯方播放片段顯示，畫面所見格仔衫男的棍狀物最後「收回」他手上，重申吳是從黑衫男手上搶得棍狀物。控辯雙方透過畫面估算下得出，棍狀物長約2呎半至3呎。

吳亦在覆問下澄清，當晚他並沒「驅趕」群眾，只是用自己方法希望群眾「走晒」，如果他們沒有「返轉頭」，他就不會主動上前。

政府大樓保安今早阻礙傳媒拍攝

另外，今早傳媒在政府綜合大樓的大堂拍攝眾被告時，大樓保安一度阻止傳媒拍攝，又指大樓屬於法院範圍，不准拍攝，雙方發生衝突。事實上，區域法院位於政府綜合大樓內，而司法機構早前回覆傳媒查詢時，已多次表明大樓的大堂並非法院範圍。

六名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及維修技工蔡立基（40歲）。另外兩名被告「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）承認暴動罪，還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

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