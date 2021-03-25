經常現身示威場合的「王婆婆」被指前年1月在高等法院襲擊女保安，案件原定今在東區裁判法院開審，惟王婆婆表示需時審視證據和研究法律，又指其筆記在大陸遭國安沒收。最終裁判官鄭紀航批准她的押後申請，案件重新排期審訊。

控罪指，被告「王婆婆」王鳳瑤於2019年1月22日在高等法院地下大堂襲擊胡婉鴻。據悉，當日王涉因拒絕接受安檢，以膊頭及手肘撞向女事主胸口。控方早前指審訊時將傳召三名保安及一名負責拘捕被告的警員出庭作供。

現年64歲的王婆婆向法庭表示，她健康欠佳，未及詳閱控方證據，而且不熟悉法律，需時研究。她又指案發於兩年前，惟相關筆記在大陸「俾國安收咗」，希望詳細審視證據再決定是否認罪。她又自言與供稱發生襲擊的保安員素未謀面，並指案發時有很多人在場，控方卻只傳召數名警員和保安，她擔心警員偏幫保安。

王婆婆今天沒有律師代表。裁判官向她解釋聘請律師的選項，王則稱早前誤以為能獨力應付案件，及後決定找當值律師時已不夠時間讓對方準備，而且她無法證明自己在大陸的資產不多，因為保釋條件不容許她到大陸，「自己一個返去又唔夠膽」。

裁判官鄭紀航指王是首次申請押後，為公平起見，批准申請。

王婆婆於2019年8月返回深圳居所時遭中國當局拘捕，指控她「尋釁滋事」。她被當局扣留逾月後獲准「取保候審」，去年10月才返回香港。

【案件編號：ESCC2490/20】

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