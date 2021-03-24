【本報訊】要求區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》最快下月通過生效，屆時全部區議員均須宣誓擁護《基本法》及效忠特區。屯門區議員李家偉昨於facebook表明不會宣誓，稱不願意接受宣誓「緊箍咒」，不會以言論自由換取留任，更不想因為擔心被DQ，忘記為抗爭運動貢獻的初衷，並認為要為運動貢獻「不止一種方法」。

拒演忠誠反對派

去年以「知行合一 世代革新」為口號，報名參選立法會區議會功能組別（一）的李家偉，昨於facebook表示，他拒絕宣誓並非想逃避後果，因為不宣誓同樣會被清算，以及面對被捕與流亡等的風險，但他認為政府推出宣誓安排，其實是想限制區議員的言論自由，要區議員為免被DQ、飾演「忠誠反對派」，「但從初選、立法會改制已經明確反映，中共不會接受 『忠誠反對派』，中共只會接受大跳忠字舞的『愛國者』在制度內佔一席位。」

他又指，由參選開始已知要承受不可挽回的代價，包括被捕或流亡，但當時仍覺需要為運動盡一分力，「但事實證明，我當時還是太樂觀，香港自由萎縮得比我們想像中快。」他上任區議員僅數個月，政府已毫不留情打壓區議會，政府更在國安法生效後用力打壓公民社會，全面封殺異見，「民主派區議員在2019年獲得大勝，讓政府心存忌憚，我們作為制度內的產物，被全面肅清是遲早的事。」