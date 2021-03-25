新任廣播處長李百全的政治審查魔爪，近日分別伸至《鏗鏘集》及《鏗鏘說》。《蘋果》早前獲悉，原本由《鏗鏘集》團隊負責製作的《鏗鏘說》，擔任主持的演員蘇玉華被指「太黃」，高層決定DQ她，並已找來民建聯成員兼中國聯合國協會理事林琳接替其主持一職。《蘋果》先後向港台和蘇玉華查詢，港台回覆指，相關事宜屬內部事務，不作評論；蘇玉華則回覆指，由始至終僅答應擔任兩集主持，認為製作團隊十分優秀，並感謝觀眾喜愛節目。

蘇玉華：一直只答應擔任兩集主持

蘇玉華今日（25日）回覆《蘋果》表示，由始至終答應擔任《鏗鏘說》兩集主持，分別訪問電影導演杜琪峰和拳擊運動員曹星如，為能訪問兩位感到萬分榮幸，形容「與君一席話，勝讀十年書」。她又感謝節目製作團隊，認為團隊十分優秀，並感謝觀眾喜愛《鏗鏘說》，呼籲明晚（26日）記得收看。

港台今日回覆指，有關編輯事宜的討論和處理，及個別同事的離任安排，屬港台內部事務，港台均不作評論。港台亦重複日前論調，稱廣播處長及港台高層管理人員已引入新機制，讓編輯流程更暢順，切實履行編輯責任，以保障節目符合《約章》及《守則》的要求，並協助同事遵守《節目製作人員守則》，並更有效地製作節目。

《鏗鏘集》團隊遭接連整頓

港台高層近日不斷整頓公共事務組。據了解，原定下周一（29日）所播放的《鏗鏘集》因訪問了已過檔《眾新聞》的前有線中國組班底，近日被助理廣播處長（電視及機構業務）區麗雅勒令不准出街，表明除非有「藍媒」訪問。區麗雅又在公共事務組（PCA）主管們不知情下，打算撤換《鏗鏘集》唯一的監製李賢哲。本報曾向李賢哲查詢，暫未獲回覆。

消息斥，區手段粗暴，令人擔心這次成「搞」《鏗鏘集》的藉口。區近期更不時向下屬明言，「如違抗指令，要承擔後果」。即使撤換集數甚至監製，區仍然不斷強調此為內部機密，命令不可告知公共事務組組內同事。消息指，李百全和區麗雅「正瓦解《鏗鏘》甚至PCA團隊」。

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