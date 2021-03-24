【本報訊】復星醫藥昨早通知港澳兩地政府，供兩地的復必泰疫苗封蓋有包裝瑕疵，須暫停接種。澳門政府早上8時40分公佈事件，港府延至早上10時才公佈。其實港府早上7時半已通知接種中心暫停打針，卻「彈弓手」8時恢復接種，一個小時後又再停打，「玩死」接種中心及一眾預約市民，有人更在不知情下接種，甚至有人打完針後始收到政府停打短訊。

有接種中心承辦商透露，早於7時半已收到政府通知，可能要暫停打針，約8時通知要停打復必泰，但8時07分又收到通知可繼續接種，至9時再收到通知暫停接種。其實澳門已於早上8時40分公佈暫停接種復必泰，但港府於早上10時才「施施然」向外界發稿公佈停打消息。據悉，其間多間接種中心已為合共逾1,080人接種復必泰。

有人接種後始收通知

西灣河體育館接種中心一名醫護人員向本報表示，昨早約8時半已獲知暫停接種，但約10分鐘後又恢復打針，為20多人接種後，又獲通知暫停接種，非常混亂，批評政府內部溝通不足，懷疑政府希望盡量維持正常接種，故「唔打又打」，但最終要跟隨藥廠指示暫停接種。

在港島西區中山公園社區接種中心，預約了早上8時接種的文員Mary（化名）在中心未開門前已來到才看見門外告示牌暫停接種，但中心仍有開門，職員安排她入內打針。她接種後到餐廳吃早餐時，才從電視新聞報道得悉澳門停打復必泰，並傳香港都會停打，她立即翻查針卡，發現接種了應停打的批次，「點知之後仲嬲，因為去到11點半我先收到政府SMS通知，話暫停打針叫我唔使去，但我個預約係早上8點半喎」。她批評政府應一早收到通知疫苗有問題，但遲遲不公佈停打，反而澳門早已公佈，「呢個政府真係混亂，反應已經慢，仲要政策亂七八糟」。

藥劑師早發現包裝問題

在元朗體育館接種中心，昨晨8時，中心主任在門外宣佈暫停打針，約40人一度鼓譟，與職員理論，林先生無奈地說：「政府應早啲向市民公佈，聽到有人特登請假嚟打針，好擾民，真係無奈又可笑！」荃景圍體育館接種中心的麥先生亦摸門釘，大呻安排混亂，「（接種）中心啲人全部唔清唔楚，早啲通知就唔嚟，嚟咗冇得打，咁大件事，應該早啲通知嘛！」

負責統籌疫苗接種計劃的公務員事務局長聶德權在記者會拒絕透露藥廠通知港府的確實時間，他辯稱，早上收到藥廠書面通知，由於香港有兩個批次的復必泰疫苗，港府需花時間了解是哪批次疫苗有問題，承認與接種中心存在溝通問題，出現混亂，對市民造成不便，但政府已於「有限時間」內盡快作出決定及公佈。對於昨日仍有逾千人接種問題疫苗，他文過飾非說：「因為牽涉到嘅中心數目有19間，所以通知上各方面都會有先後，喺開始時有啲市民都會繼續接種。」

政府3月6日起開始復必泰疫苗接種計劃，有知情人士表示，開始接種約一周後，即個多星期前，接種中心的藥劑師已陸續發現有藥瓶包裝有問題，需要棄用，並按既定機制向當局呈報，由當局再通知藥廠。不同接種中心也有發現藥瓶包裝有問題，可見並非偶然。按一貫做法，藥廠有一套內部指引，當產品問題呈報數目或比率到達某一水平，便須暫停使用，但知情人士不掌握藥廠界線，政府需進一步向市民交代。