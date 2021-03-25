市民前年8月在機場發起「黑警還眼」行動，其間有警員聲稱遭示威者襲擊，因而拔槍示警。事後兩名男子被控參與非法集結，案件早前在區域法院審結。法官郭啟安今裁決指，比對控方片段及相片後，認為兩名被告案發時均身處現場，和其他激進示威者起哄及集結，進而包圍警車及堵塞交通，裁定二人罪成。郭官今在庭上只讀出裁決理由書的最後數段以及裁決結果，詳細理由則會上載至司法機構網頁。

兩被告被裁定罪成後遭即時還柙。辯方將於稍後求情。

本案共有四名被告，其中廚師高穎康（25歲）及清潔工麥幸雄（24歲）否認於2019年8月13日至14日在香港國際機場1號客運大樓第8層離境大堂外的暢航路參與非法集結。

至於社區主任邱文勁（32歲）及港鐵技工葉文亮（25歲）早前已承認在2019年8月13日於香港國際機場一號客運大樓第八層（非禁區）2號區內，連同其他身份不詳的人參與暴動。邱葉二人早前已求情，還柙候判。

【案件編號：DCCC814/19、27、28/20】

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