本港土地房屋短缺，繼郊野公園邊陲後，政府或有意向「濕地緩衝區」埋手，擬放寬該區的建屋密度。發展局昨日稱基於不斷改變的規劃情況及社會需要，政府在平衡保育與增加房屋土地供應前提下，檢討「濕地緩衝區」規劃指引，目標今年內提出建議。有環團擔心政府會提高區內發展限制，甚至放寬濕地補償規定，擔心會對濕地保育區帶來直接威脅；有團體斥政府本末倒置，指過去不少獲批發展已對區內帶來威脅，憂慮若放寬限制會令更多現時未符合要求的項目更易「闖關」。

立法會議員劉國勳提出，政府會否考慮放寬濕地緩衝區內住宅用地地積比以增加房屋供應。發展局昨日回覆時稱，濕地緩衝區本質是為了緩衝發展對「濕地保育區」內濕地的負面干擾，並非禁止發展，而緩衝區內逾4成，即約513公頃土地在分區計劃大綱圖上劃作可作住宅發展的土地用途地帶，包括綜合發展區，住宅乙、丙及丁類等。而現時「濕地緩衝區」地積比率限制主要為0.2至0.4倍，但城規會亦會按個別情況作考慮，部份現有及已獲批規劃許可項目的地積比率達1.5至3倍。

當局稱，基於不斷改變的規劃情況及社會需要，在平衡保育與增加土地供應下檢討「濕地緩衝區」規劃指引，目標在今年內為應否及如何修訂規劃指引提出建議，但無計劃為「濕地保育區」進行檢討。若按513公頃用地、地積比達1.5倍推算，即可建成8,277萬平方呎樓面，假設每個單位500平方呎，即可建成約16.6萬個單位。

根據現時城規會規劃指引列明，城規會在考慮后海灣地區的發展建議時，會採用「不會有濕地淨減少」的原則；在濕地緩衝區內任何發展計劃，必須取得城規會規劃許可及呈交生態影響評估報告。長春社公共事務經理吳希文擔心，政府計劃檢討濕地緩衝區發展限制，憂慮會將現時最高0.4倍的地積比限制放寬至1.5倍或3倍，「佢話有啲申請有成1.5倍或3倍，根本就好少」。過去部份濕地緩衝區的發展多集中在南生圍南面，曾已有不少項目獲批，如住宅項目、酒店，甚至outlet（特賣場），「雖然每個發展似乎影響唔算大，但加埋一定（對濕地）有累積影響」。

憂放寬補償濕地要求 令后海灣面臨危機

吳亦擔心政府會借機放寬濕地補償的要求，「而家個原則係濕地唔會有淨減少，即係會要求發展商補償返一定面積嘅濕地，但如果呢個原則都無埋，整個后海灣就好危險」。他稱南生圍一帶一直有不少發展項目獲批，當中包括涉及發展商新鴻基地產的項目，亦有發展商在緩衝區一帶蠢蠢欲動，而緩衝區部份位置接近未來北環線走線，在共同影響下，若發展限制被大幅提升，可能加速填塘或堆泥等情況，最終令濕地範圍進一步減少。

翻查資料，新地的元朗南生圍東成里發展項目上月底獲城規會在有條件下「開綠燈」，項目採用「跨代共居房屋」概念，擬建8幢8至21層高住宅大廈，提供1,518個單位，地積比率2.15倍，但東成里地皮位處濕地緩衝區內，項目南邊便是鷺鳥林，早有環保團體質疑項目會干擾附近生態，更質疑有「先破壞，後建設」情況，但新地否認指控。

本土研究社成員斥本末倒置

本土研究社成員黃肇鴻亦批評政府檢討濕地緩衝區限制屬本末倒置，他稱97年政府公佈有關后海灣的魚塘生態研究，提到若區內涉及私人機構的發展，包括住宅等，對濕地帶來的影響將會最大，令魚塘雀鳥數目可能下降至43%，形容是情況最惡劣的方案。當年研究亦解釋濕地緩衝區的設立，是因不少發展威脅到濕地保育區，故設500米緩衝區，亦希望盡快遷走區內棕地，「原本呢個區就為咗保護濕地，而家根本就罔顧當年目的」。黃擔心，若政府放寬限制，有機會令不少現時在有意在區內申請發展、但未能符合條件獲批的項目，日後更易獲得城規會「開綠燈」。

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