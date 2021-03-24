【本報訊】港台節目《鏗鏘集》編導蔡玉玲因查車牌而被控虛報查冊用途。辯方直指7.21涉有人用車運送武器及襲擊者犯罪，蔡申報查冊目的為「其他交通及運輸相關事議」並非虛假。辯方又指出，本港多項公開資料如破產、離婚、借錢等需查冊，認為應用最廣闊的釋義解釋申報選項。

辯方昨要求庭上播出《鏗鏘集》，有閉路電視拍到有人從涉案車輛上拿出竹枝分派。辯方指出，蔡的查冊目的正是調查誰運送疑似武器，而涉案車輛在道路上使用、直接用作犯罪用途及協助犯罪，找出車輛擁有人必然與交通運輸相關，申請書上陳述顯然屬實。

控方則稱，車主不會預期其資料會被用作與交通運輸無關的事，如交給記者與交通運輸事宜無關的新聞之用。辯方反駁，按控方邏輯，即可將資料交給記者與交通及運輸事宜「有關」的新聞之用，《鏗》其中部份是調查有人用車運輸武器及犯罪者去現場。

指應以最廣釋義衡量「有關事宜」

辯方又指，本港其他登記冊均有列明具體用途，但不會規制傳媒查冊。辯方續指，公眾廣泛使用車輛，車輛使用附帶重要責任，尤其是財產和經濟活動，不少法律程序需確認車主身份，如追債、破產追討、離婚分配財產等。有時甚至未去到法律程序，如有人用車輛做抵押品，對方查冊確認車主身份實屬合理，但按現行三個查冊用途，只能選「其他有關交通及運輸事宜」。

辯方引用終院案例，如代客探監案分析「朋友」定義，終院指朋友一詞籠統，法庭和被告的理解未必相同；本案中何謂「有關交通及運輸事宜」用詞同樣籠統。另一案例分析「有關」一語，認為應用最廣闊的釋義去衡量，辯方指本案中新聞採訪的議題與交通運輸有否關連，也應用廣闊釋義。

辯方又稱，自1949年至今，沒有法例明文表示運輸署署長有權規限查冊目的，現在控方突然說有規限，令人質疑是否真正的立法原意。

辯方力陳，就算署長有權規限查冊，合法目的也必然涵蓋一切有關車輛使用事宜，包括確認車主身份；蔡玉玲為調查涉案車輛懷疑運送犯罪武器而查冊，符合「其他有關交通及運輸事宜」選項。

控方則回應，蔡查冊取得資料後，不只查找車主，更到訪登記地址和經電話做訪問。而《鏗》中有展示車輛相關公司資料，又節錄訪問錄音，可見是利用查冊資料作「報道」用途，報道與蔡想調查的事件和罪行，均與交通運輸無關。