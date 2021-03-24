【本報訊】警方前年11月圍堵理大期間，派遣飛虎隊在校園附近的歷史博物館埋伏觀察，惟開始不久便以隊員行蹤曝光為由終止行動。有博物館職員被指偷拍飛虎隊員執勤，被控阻差辦公昨續審。庭上播放當日流傳錄音，內容為「手足，小心呀」、「𠵱家有三個飛虎隊入咗博物館，準備開槍射嗰啲弓箭手呀」。被告同事認出是被告聲音，並謂當日曾就此事問被告，對方直認「衰咗」。

歷史博物館高級文化工作助理員馮偉業供稱，前年11月17日，有四名穿上類似機場特警制服的警員來到博物館，稱「警察做嘢」，要求到能看見理大方向的指定位置。其中一名警察行至梯間一個可看到理大的窗口對外監視，馮要求被告陳志華（44歲）在場「睇下點樣支援警方」。

錄音籲理大手足小心

其後警方收隊，馮收到女上司來電，提及有博物館職員在網上向外發放消息，包括錄音和照片。他遂向被告及另一同事查問：「你兩個有冇發放出去？」被告沉默片刻，及後稱「衰咗」。

馮同日透過WhatsApp收到兩張照片及錄音，確認兩張照片均是在博物館梯間拍攝。庭上播放有關錄音，內容為：「手足，小心呀！我喺尖沙嘴，𠵱家我喺博物館做嘅，𠵱家有三個飛虎隊入咗博物館，準備開槍射嗰啲弓箭手呀！準備準備！小心！小心！」馮認出是被告聲音。

裁判官鄭念慈裁定案件表證成立，押後至下月19日結案陳詞，27日裁決。

案件編號：KCCC1122/20