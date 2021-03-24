【疫情何時了】

【本報訊】本港昨新增10宗武漢肺炎確診個案，其中一宗感染源頭不明的55歲男患者在葵涌一間傢俬店工作，本月中病發後帶病上班六天，潛伏期內更曾送傢俬到港、九及新界20個顧客的家中，當中10戶因須上門組裝傢俬，患者曾在屋內逗留超過15分鐘，該10戶至少十多人要全部送入檢疫中心隔離。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨新增10宗確診個案，本地感染佔四宗，只有一宗源頭不明。另有少於10宗初步確診個案，當中暫未有源頭不明個案，屬近期首次。

居黃埔花園 翠楊苑強檢

張竹君指，無源頭的第11420號55歲男患者，於葵涌打磚坪街和豐工業中心一間傢俬店工作，同事包括家人及一名司機。他3月17日起肌肉疼痛，但不嚴重，無看醫生及繼續上班，到22日才由家人為他交樣本檢測，結果呈陽性。

張表示，患者潛伏期即3月13至22日期間，曾送傢俬到20個顧客的家中。當中10個住戶，患者「放低貨物就走」，傳播風險與市民到店舖購物差不多，有關住戶須接受檢測，但另有10個住戶，患者曾留下協助組裝傢俬，逗留時間由10多分鐘至60分鐘不等，雖然患者及住戶均有戴口罩，但因時間長，且室內空間不大，有人傳人風險。

為安全起見，當時屋內的人士會被列為密切接觸者，要送入檢疫中心，初步涉及10多人，其他不在場的家人由於並無與患者直接接觸，毋須檢疫，但要接受檢測。患者的公司全部員工，以及曾與患者吃飯的朋友也要檢疫。患者居住的黃埔花園三期翠楊苑須強制檢測。

據衞生防護中心公佈，患者足迹走遍全港，曾到新蒲崗譽．港灣、大埔海日灣II期、元朗Park Yoho Venezia、將軍澳蔚藍灣畔、灣仔嘉寧大廈、深井上源等多幢住宅大廈，估計就是他的送貨地點。張竹君表示，患者曾送貨的大廈暫毋須強制檢測，但日後若出現個案，便要強檢。

健身群組再增個案

另外，昨日再有一名URSUS Fitness顧客的密切接觸者確診，群組累計151人染疫。初步確診個案中，亦有部份涉及URSUS群組。記者問及當局會否要求健身中心加入通風規限，張稱食衞局正檢視相關事宜。

此外，昨日新增的六宗輸入個案中，五名患者均乘搭印度航空AI1310於3月22日抵港，由於同一班機上有五名乘客確診，當局引用法例昨起禁止印度航空的航機來港兩周。中心指三名來自印度的患者驗出N501Y變種病毒株，本港累計有116宗變種病毒輸入個案。