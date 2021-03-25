網台主持「傑斯」尹耀昇被指去年在網上節目發表煽動言論，牽涉制裁香港官員、支持民主派35+初選、批評共產黨等內容，上月被控以4項「具有煽動意圖行為」罪，提堂後被總裁判官兼國安法官蘇惠德拒絕保釋。傑斯今向高等法院申請保釋，國安法指定法官杜麗冰聽罷陳詞後，拒絕申請。傑斯隨即被帶離法庭，臨步入囚室前，他與女兒趁機隔着犯人欄緊緊握手，但迅即遭懲教人員分開。

過百聲援者今早到高院輪候入庭，包括陳日君、黃浩銘、曾健成等。約20名排在隊頭人士可進入法庭，親身向傑斯隔空表達支持。

開庭前傑斯步出囚室，精神尚可。旁聽席紛紛舉手跟他打招呼，又向他手比愛心，握拳低喚「頂住」。傑斯看在眼裏，即時觸動情緒，眼淚直流。懲教人員為他遞上紙巾，傑斯禮貌地致謝，然後拉低口罩抹掉涕淚。他又逐一與旁聽人士點頭，並手按胸口，表示領受。

現年52歲的傑斯被控於去年8月8日、8月15日、9月5日及10月10日，連同他人作出具煽動意圖的作為，即在網上節目作主持及演講，意圖引起憎恨或藐視中華人民共和國政府及香港政府或激起對其離叛，引起香港居民間的不滿或離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港依法制定的事項，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

傑斯的案件押後至5月10再提堂，等候警方調查。

【案件編號：HCCP143/21】

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