5歲女童疑遭生父及繼母虐待致死，案件續審。繼母今繼續自辯，自言事發當天曾抱著女童聊天，但女童感到疲累，更一度稱「媽咪，我好驚呀」；繼母追問原因，但女童已經沒有反應。繼母自言「我真係有攞個心嚟錫佢哋」，將兩童視如己出；惟她承認曾以藤條及拖鞋打女童，以及讓她捱餓，但真的沒想過女童會死。

案發於2017年8月至2018年1月，首被告與次被告分別是女童Z及男童Y的親父及繼母，兩被告均否認謀殺Z。女童Y則為次被告的親生女兒。

管教兩童感氣餒 聲稱有自殺念頭

繼母供稱，曾向密友表示管教兩童壓力大，需要天天服食止痛藥，又指與Z獨處令她覺得辛苦想死。繼母曾嘗試與Z溝通，但Z「點都唔聽」，甚至轉臉不欲面對繼母。繼母又指，每天均會處理Z的傷口，「但佢日日搣晒佢」。即使向Z提供三餐、下午茶、甜品以至宵夜，她仍然偷食物，繼母謂「真係唔知點教佢好」。

繼母又投訴Z經常失禁，密友認為Z或是身體有問題，惟繼母篤定回答：「一定唔係！佢特登唔出聲！走去痾！」繼母庭上指Z曾親口承認「特登屙特登瀨」，只為令繼母憤怒。

其後繼母向密友表示：「但我應該唔會再打佢，我打到自己驚，佢唔驚我驚。」她庭上解釋，既然體罰沒用，決定不再打Z。她自言看見Z的傷勢「都好心痛、好肉痛」，故天天幫她清洗傷口。

自言沒有唱生日歌致男童發脾氣不肯吃蛋糕

繼母自言覺得好辛苦，「好想死，做咩都好似冇用」，家務永遠做不完。她管教兩童時，兩童卻不理會，導致繼母感到氣餒，甚至產生自殺念頭。

繼母及後轉而談及男童X，自言曾為了慶祝X的生日，特意買生日蛋糕；但她因外婆剛過世，所以沒有向X唱生日歌，X因此發脾氣，不肯吃蛋糕。

Y亦曾向母親投訴，指X使用課本後，課本變得破舊，頁內的貼紙及工作紙均被使用。繼母將此事告訴丈夫，並稱讚Y寧願使用舊書也沒有要求買新書，繼母更感動得衝進洗手間哭泣。

不過，繼母指兩童也有乖巧的時候。X有次默書滿分，繼母向丈夫稱讚X字體漂亮，要求丈夫回家讚X。丈夫卻回答「唔讚」，繼母表示若他讚X，X定會感到開心。

提及女童親畫生日卡 繼母庭上哽咽拭淚

另外，Z曾告訴老師「媽咪生日」，並畫了一張生日卡給繼母。繼母當時告訴丈夫「佢有心已經好好啦，我已經好開心」。繼母於庭上談及此事時，哽咽抹淚。

提到Z死亡當天，繼母早上曾抱著Z聊天，又建議晚上吃雞排。Z回答說好，惟表示感到疲憊，又謂「媽咪，我好驚呀。」繼母問Z原因，但她已經沒有反應。

辯方直接問繼母：「你有冇愛過Z？」繼母答：「我真係有攞個心嚟錫佢哋，我肯嫁畀我先生，我就當佢哋係我親生小朋友。」她又自言真心想教好兩童，讓他們如Y一樣，「我從來冇諗過Z會走」。聆訊繼續。

【案件編號：HCCC28/20】

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