武漢肺炎疫情反覆，現時除非全校教職員定期檢測並向教育局申請全體學生回校，其餘中、小學及幼稚園最多每天可有三分一學生回校上課半天。《蘋果》獲悉，教育局將於復活節假期後放寬可回校學生比例，最遲於本周內公佈，而學界期望可放寬至容許三分之二學生回校。

消息指，教育局局長楊潤雄今日與部份校長會面，席間局方表明會在復活節假期後放寬回校學生比例，最遲會在本周內會有公佈。據了解，放寬回校比例後，仍會維持上半日課的安排，亦不會要求全校教職員檢測才獲放寬。

校長促明天放學前公佈

資助小學校長會名譽主席張勇邦認為，明天是部份學校假期前的最後上課天，認為教育局明天放學前應公佈假期後復課安排，以讓學校在實體向部份學生交代，亦方便學校在放學後可開會商討。張表示，明白要讓全體學生回校有困難，學校也會擔心安全問題，但認為可考慮放寬至讓一半以上學生回校，學界已向教育局提交建議。

教協今早亦發新聞稿，要求教育局尊重教育界的意見，按照疫情發展，根據疫情的受控程度，在以師生健康為前提下，制訂恢復面授課堂的安排，並盡快向學校公佈，讓師生和家長能有充足時間準備。

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