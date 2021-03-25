前學生動源召集人鍾翰林早前被指違反港區國安法，遭起訴分裂國家、串謀發佈煽動性刊物及洗黑錢等罪名，案件今於區域法院再提訊。辯方透露，鍾擬否認全部四項控罪。國安法指定法官胡雅文押後案件至6月1日再訊，以確定審訊日期，並於8月16日作審前覆核，同時拒絕被告保釋申請，鍾須繼續還柙。

被告鍾翰林（19歲）面對國安法第20條「分裂國家罪」，控罪詳情指他於去年7月1日至10月27日間，在香港與其他人積極組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅、亦即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去、或非法改變香港特別行政區的法律地位。

至於串謀發佈煽動刊物罪，鍾被指於去年4月29日至10月27日串謀發佈煽動刊物，意圖引起憎恨及藐視特區政府、或激起對其叛離、激起香港居民不循合法途徑促致改變其他在香港依法制定事項、引起香港居民間的不滿或叛離、煽惑他人使用暴力或慫使他人不守法或不服從合法命令。

而兩項洗黑錢控罪則指鍾於2018年1月19日至去年10月27日期間，在香港知道或有合理理由相信某項財產、即以其本人名義在Paypal Hong Kong Limited持有的賬戶內總值約13.3萬元款項，其全部或部份、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，仍處理有關財產；另於2018年1月2日至去年10月27日期間，在香港處理以其本人名義在香港上海滙豐銀行有限公司持有的賬戶內約58.3萬元。

【案件編號：DCCC27/21】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！