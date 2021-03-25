今年中學文憑試將於4月23日開考，並於7月21日放榜，惟因應疫情，考評局對於應考及發放成績單均有新指引，但不設「補考」或「補鐘」，若果不幸要檢疫或所住大廈被圍封，考生應如何應對呢？現在以Q&A形式解答考生常見問題。

Q：出門前應準備甚麼？

考生應確保出門前帶備准考證、外科口罩（包括後備口罩作不時之需）、已填妥之「考生健康申報表」，並量度體溫確保沒有發燒或其他呼吸道病徵。

Q：若考試當日仍在接受檢疫，該如何是好？

考試不設補考，考生如開考前仍因接受檢疫而未能應考，應盡早通知考評局公開考試資訊中心。局方將按學生過往成績作特別評估，有關科目最高可獲5級成績。

Q：開考前住所遭圍封強制檢測，該如何是好？

考評局指，若考生在考試前被列為「受檢人士」，須在收到陰性檢測結果後才可應考並應申報。如預計未能在考試完結前完成檢測及獲准離開大廈，亦應盡快聯絡考評局公開考試資訊中心備案以作特別評估。

不過若受檢考生仍可在開考後抵達試場，應尋求試場主任協助記錄抵達時間及填寫報告，局方會因應考生情況，評級時特別考慮。不過，局方不會為考生提供額外作答時間。

Q：如曾與確診考生同場應考，該如何是好？

考評局公開考試總監麥勁生表示，考評局會按衞生防護中心的資訊決定，現時難以確定同場考生須否檢疫或檢測。有關考生應時刻留意身體狀況；至於出現確診個案的試場，原獲編配到該處應考的考生應留意局方發放有關後備試場之訊息。

Q：考評局指會用短訊發放考試成績，是否不用回校取成績單？

考評局今年試行以手機短訊發放考生成績，考生可於7月21日早上9時透過已登記之手機號碼收到成績。不過，有關訊息僅供學生即時得知成績之用，並非官方證明文件。考生如需要成績單報讀課程或求職，仍須領取成績單正本。

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