【本報訊】民主派初選案47人被控串謀顛覆國家政權罪，除11人獲保釋，其餘36人未審先囚，還柙人士努力適應生活，牆外支持者堅持探訪鼓勵。岑敖暉太太指丈夫濕疹好轉，獄中開工貼信封；譚凱邦太太忙着找40克裝M&M’s朱古力，獲熱心街坊送贈十包大受感動。毛孟靜和張可森分別在獄中教英文及讀佛經，一切安好。

岑敖暉太太與朱凱廸太太昨早到赤柱監獄探訪丈夫，岑妻其後在fb指岑敖暉正還押單人倉，「每天讀書寫信，也開始貼信封工作，連「多年的濕疹也好多了」，但她反問「這是否也算好消息？」又稱丈夫收到其他人的信亦會回信，「有些不知好嬲定好笑（例如看到他結婚傷心到哭），為無聊的獄中生活添了些趣味。」

譚凱邦太太亦在fb講述昨早探望丈夫前，曾在荃灣的便利店找懲教署認可的40克裝M&M’s朱古力，當時一位婆婆亦在找尋欲交予囚權組織「石牆花」，對方得知她去探監「將手上嘅十包讓畀我」令她十分感動。

關注囚權的邵家臻在fb交代毛孟靜現時在羅湖懲教所大倉「開班教英文，繼續老本行」，「事緣有同囚小妹妹問她unique點解點讀，於是就開始了每日兩字教些正面英文，例如stay positive及cheerful等」。

劉頴匡努力工作掙郵票錢

黃之鋒fb分享他對《應許之地：奧巴馬回憶錄》讀後感：「能夠看見、體會別人的熱情也是在提醒自己依然抱有珍重的價值，至少至少至少不要忘記2021年的自己。」

在荔枝角收押所，「赴湯杜火」夫婦穿印有獅子山圖案黑色上衣探望因初選在囚的友人，他們稱友人掛心家人「我哋外人反而仲擔心過佢囉」，並建議市民寫信予眾人「一路關注佢哋情況，佢哋就比較安全」。劉頴匡女友黃于喬稱，劉在獄中「努力搵錢」買郵票，已賺得40多元，笑言「佢話佢𠵱家好有錢」。