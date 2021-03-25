元朗721白衣人涉暴動案，第六被告「飛天南」吳偉南透露原本打算傳召三證人出庭，但三人均受到騷擾，故改變主意 。法官葉佐文聞言謂：「如果遇到騷擾，應該報警喎。」最終吳傳召元朗一間涼茶舖老闆娘出庭擔任辯方證人，老闆娘獲准庭上不公開透露名字。而經過23天的審訊，雙方今早已完成傳召證人階段，法官將案件押後至4月28日以聽取控辯雙方結案陳詞，同日亦將處理第三及第四被告的認罪答辯。葉官預計結案後三星期可作出裁決，希望控辯雙方商討裁決日子。

第六被告「飛天南」吳偉南完成作供後，其代表大狀劉啟賢表示，原本欲傳召三名辯方證人出庭，但三人受到騷擾，並有人在網上將與他們有關店舖的相片放上網。三人最終決定不出庭作供。

法官葉佐文聞言稱：「如果遇到騷擾，應該報警喎。」法官並指大律師不應該在這階段於庭上道出證人不出庭作供的原因。及後休庭後，辯方稱會傳召一名證人，並已與主控溝通，庭上不會讀出證人全名，證人名稱已寫在紙張上交給法庭，控方不反對。

證人X為中年女子，辯方沒有申請讓她在屏風後作供，她宣誓時只稱「本人謹以至誠」，沒有講出姓名。

X：話南哥好似死咗

X供稱，她在元朗鳳群街經營涼茶舖，案發時已認識吳偉南一至兩年，吳有到其店舖幫襯，每星期兩至三次。X稱，每次吳到店舖都會飲涼茶。她的店裡沒有提供食物，吳有時會買食物到其店舖進食。兩人亦曾在店舖內共晉晚飯。

案發當日，被告晚上9時多到過其舖頭，X憶述當日吳到後「問我哋食飯未」，被告建議不如叫外賣，故X便致電叫外賣，「南哥畀錢」。

她指當日11點左右離開，「平時我收10點，嗰日已經收夜咗」。X指吳每次離開都會問她吃不吃燉蛋，當晚吳臨走時又問她：「食唔食燉蛋呀？ 」X稱不要，「佢話自己食」。而吳走後，X便收工回家。

X回家後做家務及洗澡，約凌晨12時「聽到訊息話南哥咁樣，我個心好唔舒服」，並指收到電話「話南哥好似死咗」。她再追看新聞及社交平台，形容「我都好驚，啱啱先食飯，餐飯又係佢畀錢」。

當時她致電吳的兒子，問吳送到哪間醫院，但當日去到醫院後並未能與吳會面。

稱本月才知吳面對審訊 此後兩人沒有接觸

控方盤問時質疑，為何吳經常去涼茶舖，惟事隔一年半，X仍可清晰記得當晚細節。X解釋因為當晚與吳曾吃飯，其後吳暈倒送院，故印象很深刻，「所以特別有記性」。

X補充指，只有「南哥」才會在她舖中吃飯。控方追問為何吳事前和事後都有到舖內吃飯，她仍可記得細節。X語帶焦躁謂：「因為我冇一日要去醫院探佢，嗰日我要去嘛！」她又指與吳熟稔，「熟到識佢仔女」。

控方問X何時知道吳面對審訊，X指是因有律師請她作證，今個月才知道案件。控方問此後她與南哥有否接觸，X謂：「佢架車經過算唔算？」控方改問他們有否對話，X先細聲答：「冇。」法官表示聽不清，再向她重複問題。X沉默數十秒，再答：「冇。」

控方又問她有否看過關於審訊的報道，X表示從來都沒有。控方質疑她得悉吳受審，「但你任何一個報道都冇睇？」X高聲謂：「我唔睇嘅！」

其他被告均選擇不作供，亦不傳召證人。

六名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及維修技工蔡立基（40歲）。另外兩名被告「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）承認暴動罪，還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！