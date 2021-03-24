【送暖高牆】

「送暖高牆」版面刊出一星期，讀者來信熱情未減，電郵與親筆來鴻滿載着你們為失去自由手足的打氣語句。無論是47子還是其他被囚逾200手足，大家的名字未必能一一盡錄，但誠如讀者信件所言：「你們的名字定會記在歷史中。」每一個的「小人物」，都成為了最強大的人。

這是一段我們懷抱信念走過的路，縱是荊棘滿途；這也是一段我們一同等待黎明的路，雖然過程中公義似是遲到；這雖然是我們經歷氣餒和灰心的時候，但來信的讀者們都許下承諾，不會讓你們孤單。這股跨越牆外牆內的力量，同時引領我們，一起譜寫香港這小島的新樂章。

（讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com，或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部）

最強大的「小人物」

兄弟，

問候嘅說話，在心中。

呢個人，上年日以繼夜咁為住佢所相信嘅事一直向前衝，身邊有好多人笑佢儍，話「無用」，喺社交媒體，有人最初以為佢係政界中人，潑佢冷水，最後事實證明佢只係一個比普通人更願意為所信堅持嘅素人。

無回報無背景無資源無鎂光燈，都仍然為所信無私付出，呢位自稱「小人物」，係我認識過最強大嘅人。

相信以你性格，都係「親友如相問，一片冰心在玉壺」。不贅言，大家咁話。

他日相聚，再當杯酒言歡。

瑪

約好明日相逢時，一起再同遊

軒：

近日翻到一幀神宮前的合照，想起往事，不知你仍記得否。在你這老饕引路下，吃過充滿人情味的店，喝過注滿職人魂的酒，體會那文化深層的韻味，恍如昨日。憶及此事，日前嘗信手拈來詞一首贈你。

《憶江南》

春夜靜，思緒湧心頭。

兄弟觥籌相述志，凌雲豪氣世無儔。

何日再同遊？

懷抱信念，縱是荊棘滿途，我知道若再重新選擇，大家還是會選擇相同的道路。我認識的你總是先替別人着想，造次必於是，顛沛必於是。到了今天，你仍在對大家說不用灰心，希望在明天！是的，士不可以不弘毅，任重而道遠。我們都相信希望，我們都相信明天，那我們約好明日相逢時，一起再同遊吧！

威

以你為榮，人民真英雄

香港人加油，

手足頂住，

你哋並不孤單，

同共產黨鬥長命，

好人一生平安，

撐手足，撐到底！

47子以你為榮，respect，

人民真英雄

辛苦晒為香港好，

不惜犧牲一切相信公義，

黎明一定到

你們絕不孤單

致所有在囚手足：

雖然你們現在被無恥政權囚禁，有些更被單獨囚禁，但你們絕不孤單，在牢籠外有無數的同路人為你們打氣和祈禱，除此之外，很抱歉我們做不到實質的幫助！

希望你們不要氣餒和灰心，請記住”You are not alone!”

人心