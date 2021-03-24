【本報訊】楊明和女友莊思明昨午1時50分同坐白色七人車抵達法院，兩人下車時，「Lunch哥」李國永走到身旁舉紙並呼喊「藍神楊明人生更精采，支持佢入荔枝角坐監」。楊明和莊思明充耳不聞進入法院，Lunch哥亦跟隨進庭聽審。

阮民安：律政司點解唔上訴

繼去年12月楊明到法院應訊，Lunch哥昨再度現身呼籲楊明承擔法律責任。庭上法官宣判前，楊明和莊思明神情緊張，當宣告還柙時楊明低頭，明顯感到無奈失望。庭內有女fans哭喊，Lunch哥即拍手，兩人其後在庭外口角。

藝人阮民安得知楊明一案的裁決後，以短訊回覆本報指︰「為咗呢種慣犯×頭，法庭再一次表演司法不公。總之撐警，就車斷人哋對腳、醉駕都冇事，明明周街斬人，都可以話係去買燉蛋，最後又係會冇事。律政司咁鍾意上訴，今次點解唔上訴嘅？最後講多個笑話『香港仲有法治』。」王宗堯回應指︰「冇意見，因為已經覺得係一種香港新常態，與其關心佢不如關心吓（民主派）47人or蔡玉玲。」

時事評論員潘小濤在facebook留言謂「燉湯明之勝，香港司法制度之敗！」YouTuber大J對裁決表示「不意外」。渣哥在Instagram上載有關楊明案裁決的新聞圖片，並留言說：「佢，一直撐警！佢，只有兩次案底！佢⋯⋯如無意外應該可能或者有機會係一個好人⋯⋯除非唔係！」林作亦在Instagram留言：「我師傅清洪，認真係大師級、咁都搞得掂。將來瀨嘢一定搵佢。」