行會成員同立法會議員喺剛過去嘅周一「冒死」接種第二劑國產武肺疫苗，一班忠誠廢物喺現場無視禁止拍攝警告自拍，固然令人側目，不過當日有個人搶走唔少風頭，佢就係「姐姐」新民黨葉劉，一身紫色衣着，由口罩到鞋襯晒色，連隨意放地下嘅都係紫色皮手袋，事後有網民發現個袋睇落同Hermès Birkin Bag幾乎一樣，起碼值成50萬，雖然政圈知葉劉身家厚，但咁樣將50萬放地下，絕對霸氣。噚日有傳媒引述葉劉話，個手袋原來係疑似A貨，真係反高潮。

稱由港產工匠縫製

話說葉劉當日全身都係靚嘢，紫色高踭鞋係Staccato，唔算貴價但都成2,000蚊，外套同裙就來自MaxMara，至於皮手袋睇落同Hermès Birkin Bag幾乎一樣，正當大家以為佢豪氣將價值半球嘅手袋隨意放地下，點知有傳媒就呢件事問葉劉，佢先自爆個手袋原來係本地貨，話好多年前喺中區行街見到有只此一塊好靚嘅紫色鱷魚皮，就俾店員建議咗佢買嚟整手袋，仲基於支持「香港製造」，交咗畀本地工匠縫製。

當俾人發現個袋同Hermès Birkin Bag十足十後，葉劉就話都覺得似名牌款，為免招惹誤會，請教專業人士意見後，決定唔再用喎。問題係Birkin呢款手袋1984年已經推出，係經典中嘅經典，葉劉話網民提點先發覺，有人信咩？

李八方