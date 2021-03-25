因參選民主派初選被捕的47人，除少數人獲准保釋外，大部份仍還柙於荔枝角收押所。今早（25日）繼續有被捕者親屬及戰友到場探訪，民主黨劉慧卿引述「長毛」梁國雄指，他非常關心已相識逾30載、目前同涉控罪被還柙的社運人士古思堯，加上對方患有末期癌症，「識咗咁多年，所以佢係好擔心」。

工黨李卓人、前立法會議員張超雄早上結伴，分別探望胡志偉及譚得志。李卓人指，胡精神非常好，「佢話入咗嚟一個禮拜之後就調節晒」。他續指，今早除討論自己涉及的案件外，「佢亦都講吓佢而家嘅精神狀態，同一期數有其他還柙民主派，大家出嚟放風可以見吓面，呢樣好緊要，大家喺裏面唔會覺得自己係孤獨」。李又指，近日天氣突然轉涼，憂胡「係咪要沖凍水涼」，其後才得知原來收柙所有暖水浴，但亦擔心未來天氣轉熱會更不好過，「佢（胡）就話間房啱啱好有風扇，然後有鐵枝（窗）喺到，有風吹入去，相信都面對到」。

長毛憂患癌古思堯身體狀況

罹患癌疾的社運人士古思堯，因參與前年10.5港島區遊行，被控參與未經批准遊行，目前正被還柙中。到場探望「長毛」梁國雄的民主黨前主席劉慧卿指，長毛精神不錯，但非常關心古思堯的情況，「因為佢健康都係有事」，又提及他與古早於1989年遊行中相識，「嗰時古思堯腳傷咗啲、行得慢，但都要行喺前邊，認識咗佢，就識咗咁多年，所以佢係好擔心」。

她又與長毛話當年，指前港督麥理浩曾預言她會坐監，當時長毛稱會前去探監，並會帶香煙，指自己即時拒絕說：「我不抽煙！」

劉頴匡明就7.1立法會案上庭

黃于喬（Emilia）與沙田區議員李志宏結伴探望劉頴匡。黃指，劉明日將就前年7.1立法會案被控暴動罪上庭，故今日都在「諗緊聽日上庭啲嘢」，又指他因還柙生活空閒，不時都會思考「哲學」問題，「『我哋啲區議員入咗嚟，可唔可以用返自己個區議員信封，寄返啲信入嚟呢？』喺到諗埋呢啲嘢」。李志宏則指，今日是首次探望劉頴匡，形容他狀態非常精神，「甚至比起之前見佢狀態更好，可能作息定時咗」。

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