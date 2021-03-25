建制派趁民主派全面撤出議會，加速收緊《議事規則》。繼早前已封殺議員提出臨時動議後，今次透過修改議《議規》引入「停賽」機制、罰款，以懲罰違規議員，並設定發言時限等。支持修緊《議規》的新民黨主席葉劉淑儀認為，議事規則有很多漏洞，令立法會秩序大亂，影響工作效率。熱血公民的鄭松泰則指，日後議會內的也是「愛國者」，再收緊《議事規則》是多此一舉，扼殺僅餘的議事空間。

葉劉淑儀發言時指，《議規》有很多漏洞，嚴重影響立法會工作和效率；立法會秩序大亂時，《議規》未能賦予主席有足夠權力處理。她認為，建議針對議員行為不檢的規則是相當有必要，因為現時罰則不足，導致以往有議員不斷叫囂、中斷議會，即時被逐也很快便能返回議事廳。她又認為，限制議員發間是時間管理，否則會議只會不斷被拖延。

同樣支持修改《議規》的經民聯林健鋒指，「攬炒派」議員近十年瘋狂濫用《議規》，只要涉及內地議題，也避不開拉布，斥他們「為反而反、逢中必反」，令多項法案不能及時審議，經濟民生法案亦未能及時通過。

民建聯李慧琼也支持修改《議規》，她指，如立法會不能正常運作，公眾利益自然受損。她提到，去年的內會選舉因為被拖延，導致未能選出主席，令部份法例未能如期審議。李指，今次修訂可以填補「真空」，以免審議再被拖延，又指部份西方國家也有限制議員發言時間。

熱血公民鄭松泰則指，未深入研究今次修改《議規》對議事文化的影響，但他認為，今次修改議事規將扼殺僅餘的議事空間，「其實議事文化已所餘無幾」。他指，日後能進入議會的人也是經過資格審查委員會篩選，成為議員的也是「愛國者」，若日後有議員能被罰，「愛國者嘅門檻係咪未免太兒戲呢？」他直言，立法會如今再修改《議規》已是多此一舉。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！