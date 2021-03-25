《大公報》日前刊出建制派專欄作家屈穎妍的文章，對西九文區M＋博物館口誅筆伐。惟文章內容錯漏百出，其中被屈穎妍點名指為曾任西九管理局董事局成員的周梁淑怡向《大公》發公開信，抨擊屈的文章「完全錯誤」、「全面失實」，她「深表遺憾」。

屈穎妍日前（21日）在《大公》發表題為〈不要問，只要買，這是行為藝術〉的文章，被揭有多處與事實不符的地方。文章誤稱周梁淑怡曾任西九管理局董事外，亦亂把從未擔任過西九管理局董事局副主席的唐英年，強說成曾任西九董事局副主席，同時，從未加入西九董事局的前特首梁振英，亦被屈穎妍指曾任西九董事局成員。但暫時未見梁振英澄清。

周梁淑怡與西九文化區沾上邊，大抵只在2008年，港府為成立西九文化區而提出《西九文化區管理局條例草案》，時為立法會議員的周梁淑怡，就擔任法案委員會的主席。

轟屈穎妍文章「與事實嚴重不符」

周梁今日透過社交網站發公開信予《大公》，表明自己「從未加入西九文化區管理局董事局，更與M＋或政府藝術品收購政策毫無關係」，強調屈穎妍的文章「提及本人的內容全面失實，與事實嚴重不符，本人深表遺憾。」

至於被屈穎妍稱為曾任西九董事局成員的梁振英，與西九有關、又較為人所知的，是2012年特首選戰期間，梁振英被傳媒揭發，他於2001年擔任西九填海區概念比賽評審期間，當時由他擔任董事總經理兼主席的戴德梁行，為其中一支參賽隊伍的物業顧問，有角色衝突問題。雖然涉事的參賽隊伍，在比賽有結果前被評審團取消資格，但事件曝光後，立法會仍以《特權法》調查，調查報告對梁在事件中的利益申報不完整表示遺憾及失望，並對梁以「善忘」為解釋感到驚訝。

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