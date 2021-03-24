【本報訊】武肺疫苗開打不足一個，至少九人打針後面癱。昨再多一名26歲男子接種科興疫苗後暈倒，醒後發現左邊面癱、左眼無法合上、嘴歪，事主考慮申請賠償。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會表示，如有需要會向疫苗供應商作出建議，例如更新疫苗說明書。

26歲、任職地盤工人的林先生昨午2時半到將軍澳體育館接種科興疫苗，打針後於休息區已感到暈眩，約30分鐘後離開體育館便暈倒在地，送院清醒後便發現自己出現面癱情況，左眼無法合上及嘴歪。

擬向政府索償

林先生認為自己年輕，亦無長期病，以為可以安全打針，豈料出事。他稱最擔心面癱症狀持續，影響日常生活。林又指，其個案明顯是由疫苗導致，會考慮索償，政府若拒絕受理，將嚴重影響市民打針信心。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會召集人孔繁毅表示，至今共接獲九宗接種疫苗後出現貝爾面癱的個案，全是男性，八人曾接種科興，另一人涉復必泰。專家委員會會繼續留意有關個案，需要對比三至六個月的相關數據，如發現不尋常信號，會建議藥廠更改產品說明。

另外，一名35歲女子3月15日接種復必泰五分鐘後出現皮疹、呼吸急促、氣喘、心悸，初步診斷為促發嚴重過敏反應。她在威院留醫，3月18日出院，稍後會轉介至敏感門診再測試。現時本地發現的嚴重過敏個案，涉及復必泰疫苗的發生率約十萬劑有0.8宗，與外地的兩至四宗相若。