【本報訊】去年有小學教師因校本教材內容遭教育局釘牌，教育局近日向全港學校發通告，更新學校選用課本和教材指引，新增內容包括提醒教師要為教學的質量專業問責，學校管理層有責任監察教師選取和編訂教材的內容和質素，又要求課本和教材能「培養正面的價值觀和態度」。

教協︰容易自我審查

教育局近日發《學校選用優質課本和學與教資源》通告予全港中、小學及幼稚園校長，與去年同期發出的同名通告比較，新通告新增一段百多字的內容，提醒教師須配合課程施教，選取和調適教材，以達至課程宗旨和目標，「須為教學的質量專業問責」，又指校本管理「既賦權又問責」，學校管理層有責任了解和監察教師選取或編訂教材的內容和質素，並考慮其是否切合學生程度和學習需要。通告在「評選準則及程序」中亦新增兩項，包括課本和教材的內容要能「培養正面的價值觀和態度」及「內容及資料必須正確、完整、客觀和持平」。

教協會長馮偉華指，教局在指引中加入有關內容，會為教師及管理層帶來壓力，令他們製作教材上容易出現自我審查，「點都會小心啲，甚至減少自已製作教材，避免誤踩紅線。」至於被釘牌的教師，馮指二人上訴個案未有進展，批評當局採拖字訣，令二人一直無法再從事教育工作。