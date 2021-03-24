【本報訊】「飛天南」吳偉南案發當晚在英龍圍附近暈倒，一度沒呼吸和脈搏，經搶救後恢復脈搏送院。辯方昨向法庭呈上飛天南的傷勢報告，指他身體各處皆有「痠痛」，法官葉佐文（圖）卻指報告顯示「無痛楚」，質疑「唔係要我倒返轉頭話畀你聽點解」。

辯方聞言放棄呈遞報告，惟飛天南頻頻向大狀打眼色，最終照計劃呈遞。

庭上播放當晚片段，拍到飛天南突然仰後倒地一刻。飛天南昨自言當刻感覺頭部「好痛」，形容「好似有嘢飛過嚟飛中我咁」，他此後完全失去意識，清醒時已身在醫院。

「唔係要我話畀你聽點解」

代表飛天南的大律師劉啟賢呈上醫院傷勢報告，內有身體圖表顯示飛天南的鼻樑、肚及左邊胸有「X」符號，辯方指X代表「有疼痛的地方」。惟法官葉佐文看畢報告後指，辯方將報告中字母「A」定義等於Aching（痠痛），惟報告卻定義A等於「無痛楚」，質疑解讀方式與報告內容有歧義，「你自己要明咗先，唔係要我倒返轉頭話畀你聽點解」。

辯方聞言表示不呈遞報告，葉官驚訝謂：「你自己解唔到就唔遞喇？」又問：「你肯定你個客係唔需要？」飛天南沒任何表示，但一直望向代表大狀，頻頻眨眼。葉官續指，報告並非正式醫療報告，而是圖表（medical chart），再度質疑：「你隊上嚟之後又唔要，對個客會唔會唔公道？」葉官其後直接問飛天南是否需要將報告呈堂，飛天南表示需要，辯方遂改口稱希望呈遞。