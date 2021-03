上星期嘅美中阿拉斯加會談,中共中央外事辦主任憑住向美國轟出「中國人不吃這一套」而被小粉紅讚頌,一直好想做特首嘅新民黨主席葉劉淑儀噚日亦戰狼上身,喺國際論壇不滿台灣前國防部長暨台灣聯合國協進會榮譽理事長蔡明憲以「國家」稱呼台灣,同埋用「武漢肺炎」一詞,兩度打斷對方發言兼起身走人。

葉劉同蔡明憲噚日一同出席「WION TV全球高峯會」視訊會議討論全球疫情,蔡明憲發言時用到「武漢肺炎(Wuhan Virus)」稱呼新冠肺炎,葉劉即時嬲爆爆打斷蔡發言,話對方再用「武漢肺炎」一詞佢就走人,「I beg your pardon. I don’t think you should stigmatize this virus by calling it “Wuhan”. I will leave this platform if you use this term again.」

蔡明憲懶理葉太,繼續發言,話好彩台灣係一個國家(Nation),但完整句子未完成,又再被葉太劖亂歌柄,葉太話sorry啊,台灣唔係國家嚟㗎,只係一個背叛中國嘅省份,「I am sorry! I have to leave this forum. Taiwan is not a nation. It is a renegade province of People ‘s Republic of China」。雖然呢個係視像會議,但為咗表示憤怒,葉太冇即時熄機,真係起身「離場」。

「好明顯係挑釁啦」

葉太話,世衞已經將疫症正名,但想加入世衛嘅台灣竟然用繼續用「武漢肺炎」,「好明顯係挑釁啦,挑起歧視,咁我咪反對囉」,葉太話新任美國總統拜登都有指示,禁止使用相關字眼,「美國都出咗指示,蔡某人竟然咁樣」,堅稱台灣係「唔聽話嘅省份」。佢亦話,蔡明憲之後仲提到美國前國務卿蓬佩奧,曾指美國亦唔認為台灣係中國一部份,葉太指斥相關言論係散播台獨思想,「台灣人嘅地位、台灣人民嘅身份,你交畀美國人決定?呢啲台獨思想我好反感」。

葉太稱,以後若有呢啲情況都會同樣離場,唔知葉太係咪用身體語言和應「嗌交部」嘅「中國人不吃這一套」呢?

