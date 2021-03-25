毒品調查科警員利用FB及IG等社交媒體，搜獵未成年女童作性侵目標，先後狎玩六名女童。涉案淫警早前承認非禮等八罪，今年1月底被判監3年10個月，刑罰之輕引起輿論嘩然。律政司及後提出覆核刑期申請，直指刑期過輕，案件今早在上訴庭提訊，淫警今繫上象徵警察、有紅黃墨綠等顏色斜間領呔應訊。他現已回復自由身，可自行出入法庭。據了解，由於他在2018年案發後被捕起一直還柙，今年接受判刑後不久已刑滿出獄。由於答辯方聲稱需時預備，聆訊押後處理。

答辯人余俊鑫（35歲）曾一度被控強姦罪，去年12月承認向16歲以下兒童作出猥褻行為、管有兒童色情物品、非禮及非法性交共八罪，事主年齡介乎11至14歲。心理報告顯示其重犯機會屬中等至偏高。區域法院法官祈士偉今年1月判他監禁46個月。

據案情顯示，答辯人以甜言蜜語「老公老婆」與案中女童相稱，趁見面時逼誘女童在公園性交，又曾找未成年兼職女友「起雙飛」，並於梯間與醉酒女童性交。

申請人律政司司長，其代表今在上訴庭聆訊中表示，只覆核原審判刑，預料正審需時半天。答辯一方則指昨日才收到指示，需時預備及索閱證人供詞等文件，要求押後。

上訴庭副庭長楊振權一度提出定於4月底聆訊，但最後稱會按照雙方大狀檔期盡快訂出聆訊日子。聆訊尚未排期。

余俊鑫今繫上紅黃墨綠等顏色斜間領呔，當年「七警案」時各被告亦是繫上同樣領呔上庭。他於應訊後坐在證人室良久，又在法庭外大堂徘徊和向窗外張望，並多次走近一個走火樓梯的緊急出口，不願離去。拉鋸約一個半小時後，他突然行入走火樓梯，由5樓直奔地下的高院大樓正門，看見法院外有記者等候拍攝，又逃回大樓內。據知，他臨入升降機前，曾向追趕的記者做出挑釁手勢。其後他經其他樓層，落到低層及跑往附近商場登上的士離去。

【案件編號：CAAR4/21】

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