美中會談不歡而散，雙方均來意不善，相信各自口袋裏都帶了正反兩種預案。美方開場白即破格指摘中共的人權問題（開場白都是寒暄談談天氣），中方即拿出反向預案，楊潔篪機關槍掃射十七分鐘。美方吃了虧，布林肯召回記者回敬了一番話，楊潔篪氣未平，又召回記者再發飆，美方只好作罷，不然就各自拂袖而去了。

故意搬出人權問題

中方反應得到大陸小粉紅的喝采，美方表現朝野反應參差，但在外人看來，楊潔篪十七分鐘說的都是外宣的陳腔爛調，只是在外交場合如此撒野令人意外。他違反會前約定（美方每人超出數十秒不能算違規，唔通要對着秒表響警鐘？）態度蠻橫囂張。他搬出美國的黑人種族問題，以此抵銷美國對中共人權問題的指摘，但眾所皆知，美國的問題是零星的民間行為，政府與輿論一面倒譴責，事件很快平息；中共的問題卻是政府行為，在全國範圍內系統性長期發生，而且永不認錯，二者性質完全不同。兩件事相提並論，只是胡攪蠻纏，意圖把水攪混而已。

布林肯回應時承認美國並不完美，會犯錯會退步，美國歷來都坦誠公開透明面對挑戰，而不是試圖忽視和掩蓋，有時很痛苦，有時很醜陋，「但每次我們都變得更強更好更團結」。布林肯這番話相當得體，胸襟寬宏有自信，以退為進。布林肯提到拜登對習近平說過：「賭美國輸從來不是一個好的選擇。」語帶警示，綿裏藏針。

楊潔篪發飆當然其來有自。會談之前，拜登組織了「四方安全會談」，劍指中共成果顯著。繼而布林肯奧斯汀訪日韓，再次公然承諾護衞釣魚島，美方又重申制裁中港24官員，對華為等大國企實施新的懲罰。

在會談的細節安排上，美方要求中方接受病毒檢測，不安排餐敍，不舉行聯合記招，更沒有聯合公報，一副冷面孔。中方千里迢迢去冰天雪地的阿拉斯加，楊潔篪要在酒店捱公仔麵（當然是假的），以上種種都不是「待客之道」（王毅語），美方何以故意怠慢？

外交戰略與會談安排都擺足臉色，美方顯然對會談不抱甚麼期望，既然沒有期望，又何必談？有評論說是要摸底，其實雙方立場彼此早已心中有數，沒有甚麼底需要摸。美方約中方來談，就是想以美中恢復外交接觸，引誘中共在氣候問題上配合，中方也有意以氣候合作來交換外交不脫鈎，本來可以有一點成果，但敗在布林肯在會前寒暄中就把人權問題搬出來，激怒了楊潔篪，楊果然怒從心頭起，惡向膽邊生，把話說盡說絕，至此幾近翻臉。

讓各國睹中共發飆

楊潔篪當然不是為公仔麵而一肚子火，是因為習近平對美國早就一肚子火。美中雙方都將會談視為表演舞台，宣示自己的價值觀和底線，結果雙方都達到目的。差別只在，中共價值觀太爛，態度太惡劣，美方價值觀正向，不卑不亢。布林肯雖不夠強硬，但卻討好，外交場合未必喜怒形於色，反而氣定神閒，更顯得成竹在胸。楊潔篪囂張失態，布林肯進退得宜，一輪交手，已見高下。

美方若有一點點弱勢，會談前就應該示好，略盡地主之誼，美方反其道而行，分明志在激怒中共。在外交場合讓中共發飆，世界各國目睹中共的蠻橫和頑固，美國要說服盟國圍堵中共，將省力很多。

韓國在布林肯與奧斯汀之行後，開始修正不選邊站的立場，歐盟更幾乎與中美會談同時，落手制裁新疆機構與官員。歐盟之反臉，即時引來中共報復，中歐關係又凶多吉少，中歐關係惡化，早前的「中歐投資協定」又凍過水。

美國激怒中共，坐收漁利，中共發飆一時過癮，卻種下惡果，兩相比較，得失立判。外交之勝負，不在一時一事，而在長遠經營，中共遭西方國家圍堵之勢已不可逆轉，習近平還在做「東升西降」的美夢。西方合縱連橫，中共負隅頑抗，世界將無寧日矣。

方圓

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