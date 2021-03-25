以不足200票落選前年區議會選舉土瓜灣南選區的獨立候選人林博，早前向高等法院提出選舉呈請，指當選的民主派李軒朗宣傳手法涉及非法行為，包括在多份宣傳海報及橫額上聲稱獲得沈旭暉、劉小麗及其他泛民區議員支持，但李其實未得到對方的書面同意。法庭今頒下判詞，裁定李軒朗並非妥為當選，撤銷他的議席。

呈請人林博將李軒朗、及該區選舉主任郭偉勳列為答辯人。

林博一方表示， 李以訊息聯絡國際關係學者沈旭暉、前立法會議員劉小麗、前學聯常委會主席劉昕雋等人，希望獲得對方的書面同意書；沈旭暉及劉昕雋及後口頭上答應李會簽同意書，但二人未能在選舉日或之前補回書面同意書，劉小麗則從未答應簽署。而李是憑上述人士的影響力，才贏得選舉。

林博一方指，李明知故犯，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第27條，即發佈假稱獲支持的選舉廣告，干犯非法行為。

李一方回答指因公務繁忙、程序混亂才一時疏忽，誤以為已收到同意書，才出版宣傳刊物。李一方同意，李確實並無沈旭暉、劉小麗、劉昕雋三人簽署的同意書，但李已透過WhatsApp、Telegram以及電話通話等方式，獲取三人的書面同意。李跟劉的WhatsApp對話中，劉表明支持李參選的意向，只欠書面簽署正式的同意書；沈旭暉更寫下一段文字供李在宣傳中使用。

大狀解釋，李只是大意和欠缺組織，並非存心誤導或作虛假陳述，冀法庭尊重選民意向，勿太嚴格執行條例，容許李獲豁免條例限制。

【案件編號：HCAL247/20】

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