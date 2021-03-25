本港疫情近日稍緩，不少市民都關注何時能再去旅行抖抖氣。據了解，商務及經濟局局長邱騰華今日與旅遊業界會面，商討本地遊復團事宜，但政府拋出多項「辣招」，規定本地遊參加者，必須符合三項條件其中一項，包括須已注射兩針疫苗後一段指定日子；或是有72小時內有效的陰性報告；或是參加團前一刻願意做快速測試。有關建議若拍板落實，將影響所有旅行社舉辦的一般本地遊、獲政府資助的綠色旅遊及賞你遊香港。

據了解，局方在會議提出相關建議後，旅遊業界全部「反枱」，批評措施扼殺本地遊生存空間，因為市民會覺得參加本地遊不值得付出這麼多，大可自行去本地景點、食肆。新措施下，業界營運成本大增，顧客卻只會減少，違背政府協助業界原意。

業界質疑執行難 憂團友「造假」需孭鑊

有業界質疑，現時市民去本地景點、食肆等，都毋須具備相關條件，為何本地遊卻成為必要條件。亦有業界認為執行有很大困難，領隊是否有權查核顧客檢測報告，又是否有能力辨別報告真偽？若顧客出示假報告，業界需否負責等。有業界亦擔心，本地團參加者若要做快速測試，未必有合適場所，例如在旅遊巴撩鼻會更危險，就算不是武漢肺炎疫情，亦有衞生問題。

據悉，政府本以為業界為了生存會就範，未料遭遇激烈反彈，當局收到相關回應後，會再商討措施。本報向商經局查詢復團的防疫要求，仍等待回覆。

香港旅遊業僱員總會總幹事林志挺指，聽聞局方今日與部份業界開會，但自己就無份與會。他指，要待港府公佈具體措施才能評論，但早前局方與業界溝通時，曾表明復團條件會更辣，「佢哋一定要做防疫要求，因為特別開放畀（本地團）聚人。」他預料，未來即使復團，一團人數最多維持30人，不會有放寬空間。

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