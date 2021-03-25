全國人大常委會「改革」香港選舉制度的「大手術」下周公佈的細節揭曉，政界流傳原屬泛民票倉的選委界別會由個人票變團體票，包括中央一直有意收編、批鬥的法律界。有法律背景的建制人士稱，不排除修法後只准註冊法律團體投票，例如大律師公會得一票，馬恩國擔任主席的香港法學交流基金會、政協陳曼琪創立的香港中小型律師行協會又各有一票，換言之法律界一人一票選選委或成絕唱，隨時只有少數團體有票。

而中央要整頓法律界，料在選委選舉前已經開打，今年5月舉行的律師會是前哨戰。

律師會一直由建制陣營把持，去年開明派於5席理事選舉中取得4席，連同早已加入、被視為非建制的港大法律系教授張達明等人，開明聲音增至7人，但在20人組成的理事會中仍屬少數，難以問鼎會長一職。

按律師會理事會改選規則，每年5名最資深理事要卸任，今年包括曾獲前法政匯思召集人任建峰推薦的羅彰南、白樂德，本身也要退下火線的張達明，以及三名曾獲建制派何君堯支持的陳達顯、藍嘉妍和黃巧欣也爭取留任一年，早前以抽籤定去留，結果張達明有得留低。

民主派有機會衝擊律師會會長一職

據知，民主派正積極找人再戰，羅彰南、白樂德都有意爭取再參選。有民主派律師指，雖然時勢已變，但一定有足夠人選迎難而上。

而5個理事席位若由民主派全取，連同張達明及去年新加入的4名開明派理事，今年就有可能衝擊會長選舉，所以建制陣營已經吹起號角聲。日前就有自稱「一群真心愛香港的事務律師」在報章撰文，指今年理事會選舉，他們實在輸不起，如果失落理事會大部份席位，律師會就會淪為另一個被外國聲音壟斷的組織，呼籲提早出發拉票。

為何建制派於律師會參戰意欲如此強？有建制派法律界指，大律師毋須打入大陸市場，但律師行老闆則非常看重，而律師會正正是充當到內地與官員、法律界交流搵生意機會的代表，對業界而言，角色極為重要。有民主派相信，選舉方式改變後，或有更多建制人士透過律師會選舉出位，爭取未來於選委會、立法會選舉再上一層樓，預料今年戰況更激烈。

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