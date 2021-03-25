路透社周四（25日）據其記者看到的信件內容及引述外交人員報道，指香港政府向多國領事館發信，要求對方停止接受以BNO作旅遊證件申請工作假期（Working Holiday）簽證，同時建議以香港特區護照作取代。

報道指出，目前只有匈牙利回覆稱有收到該信件，並會討論改動有關工作簽證計劃。但日本、南韓、意大利及紐西蘭的官員則向路透社表示，將會繼續承認BNO作為申請簽證的憑據。

外交人員批做法「形同挑釁」 料大部份國家無視請求

報道同時引述一名外交人員言論，認為港府做法「bordering on belligerent（形同挑釁）」，有違香港作為國際金融中心的一貫做法。有西方資深外交人員向路透社記者表示，大部份國家都會無視這個請求，認為港府無權告訴其他國家可以承認哪些護照。

根據勞工處網站，香港目前與14個國家有工作假期夥伴關係，包括紐西蘭、澳洲、愛爾蘭、德國、日本、加拿大、韓國、法國、英國、奧地利、匈牙利、瑞典、荷蘭和意大利。

《蘋果》已就報道內容向港府及各國領事館查詢。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！