日前已移交香港的「12港人」之一李宇軒至今下落不明，其妹妹接受《蘋果》訪問時指，以為哥哥返回香港後，當局能按程序做事，讓李宇軒獲得被扣押時的人權保障，但如今連人也不知消失在哪，實在荒謬，她感到香港已變得如內地般無法無天，直指哥哥的個案令人感到無論被告被送中、被送港，下場也一樣，更令人感到香港司法制度與內地也是一樣。

李宇軒的妹妹指，家人在哥哥被遣返香港後，委託律師到元朗警署，但李宇軒卻對律師指，自己不要律師。據李的妹妹指，律師指李的精神狀態看來並非太差。她指，除了繼續追問懲教署外，如今惟有等候李宇軒下月提堂，才知道他在哪兒：「而家惟有等提堂，或者每隔一陣再打畀懲教署。」

質疑如何獄中勾結外國勢力

30歲的李宇軒被控於去年7月1日至今年2月15日期間違反《港區國安法》，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全。李宇軒妹妹指，哥哥去年8月起已被內地扣押和監禁，試問如何能在內地監獄勾結外國勢力？她認為是天方夜譚，反問：「呢個係一個乜嘢邏輯？」

她並指，本來以為哥哥獲送返香港後，能獲得作為扣押人士的基本保障，擁有人身安全、程序保障，家屬可以探訪、寫信及給予日用品，殊不知家屬至今仍不能與李見面，更不知他在哪裏被扣押：「竟然可以提完堂，唔知個人消失咗去邊。返咗嚟香港，原來都可以係無法無天。」

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