【本報訊】土瓜灣一對夫婦因感情問題爭執，昨早妻子懷疑丈夫偷走手機，落樓在停車場發現對方駕車離去又起爭執，妻子討回手機不果反被夫開車撞傷及掌摑，丈夫一怒離去。警方將女事主送院後拘捕折返的丈夫。

遭夫撞傷的婦人姓唐（35歲），其姓梁丈夫（32歲）事後遭警方拘捕。夫婦住土瓜灣欣榮花園，消息稱，兩人近日感情生變，警方懷疑有人偷走妻子手機查看是否有第三者。

涉危駕襲擊盜竊被捕

昨晨7時許，唐女醒來發現不見丈夫及一部值萬元的iPhone12手機，連忙落樓追尋，終在停車場發現丈夫並上前質問，雙方頓起爭執，梁坐上一輛Tesla駕駛離開，唐女在車頭攔截，但丈夫沒停車，唐女雙腳被撞傷。

唐女上車與夫理論，其間遭人掌摑，其夫事後步行離開車場，唐女不甘，一直纏着要討回手機，雙方一度在馬頭角道拉扯，唐女一鞋甩脫，梁趁機離去，唐女報警。

警員到場發現唐女面頰紅腫、膝頭及腳受傷，當時她在停車場向警員講述事發經過，並示範怎樣阻擋丈夫駕車離去而被撞，她登上警車錄取口供後送院。警調查期間遇上梁折返，警員在其背囊內撿獲妻子手機。其間有人承認取走手機，警方最終以涉嫌危駕、襲擊及盜竊將他拘捕。警調查後發現涉事Tesla車主另有其人，事後聯絡車主到場助查。