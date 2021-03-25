疫情稍為放緩，聯合醫院即被指對前線醫護人員過橋抽板。有工會接獲聯合醫院深切治療部醫護投訴，指院方去年安排醫護人員入「Dirty team」時，曾聲言不論當日有否接收確診病人，都會發放每日500元津貼；但早前院方反口指，深切治療部早前有10多天沒接收確診病人，故須於醫護的薪酬中按比例扣回已發放的津貼，有醫護人員更被扣3,000至4,000元。香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文批評，院方做法極不合理，「當初要同事幫你賣命就話有津貼，而家反口咁樣同同事計好離譜。」

劉凱文表示，接獲聯合醫院要求深切治療部醫護人員投訴，指該院深切治療部由去年2月開始，安排醫護人員分批入Dirty team，當時院方指被編入Dirty team的員工，不論當日有沒有接收確診病人，都會獲發每日500元津貼；之後院方也曾向醫護表示，只要最少連續兩周在Dirty team工作，不論上班日子有否接收確診病人，都可獲發每日500元津貼。有員工其後再向管理層求證並獲相同回覆。相關措施由去年2月至今年2月仍在實行，曾於Dirty team工作的醫護已獲發津貼。

數十醫護被扣回津貼 有人遭扣多達4千元

但早前院方指人事部審核資料時，發現深切治療部於去年2月至10月間，有10多天沒有接收確診病人，所以須於醫護人員本月薪酬按比例扣回已發放的津貼，有醫護人員需被扣回3,000至4,000元津貼，估計數十人受影響。

劉凱文表示，暫時未有聽聞其他醫院深切治療部，因部份日子沒接收確診病人而被收回津貼。他批評聯合醫院過橋抽板，「當初要同事幫你賣命就話有津貼，同事返工準備隨時收症，而家反口咁樣同同事計好離譜。」他指，被安排入Dirty team的同事都是冒着感染風險，而且時刻保持最高警覺性隨時要接收確診病人，現時院方卻反口指沒接收確診病人的日子便無津貼，是極不合理。

員工強烈反對 管理層暫緩扣津貼

劉表示，經員工強烈反對後，管理層指已向人事部反映，暫時本月不會收回已發放的相關津貼，待有進一步消息再通知同事，但沒有承諾會取消收回津貼的做法。

聯合醫院表示，該院人力資源科按既定程序檢視有關應對疫情向醫護人員發放的津貼，人力資源部正進一步了解及跟進事件。

警方去年OT開支逾25億

醫院對醫護人員斤斤計較，反觀港府向警察發放超時補水卻不節制。去年警方回覆立法會財委會補充質詢時承認， 整個2019／20年度涉逾時工作津貼的開支總額約為25.2億元，全年平均每月領取人員約1.3萬人，平均每人每月領取金額約1.6萬元。

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