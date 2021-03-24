【本報訊】過去多次力挺梁振英出任特首的恒隆集團及恒隆地產董事長陳啟宗，一如既往於公司年報中撰寫逾萬字致股東函。這次除談及香港前景、武肺疫情及中美關係外，亦直接炮轟林鄭政府，指其施政無能，中央政府今後不應愚昧地支持無能領導者。談到早前幾經波折購入的美領館地皮，陳啟宗直言︰「當滿街鮮血時，恒隆才會入市。」

在股東函中，陳啟宗指出對香港經濟悲觀，提到︰「大多數人可能不喜歡現屆香港政府，因為其施政無能，很不幸這種敵意被轉移到中央政府身上。換言之，其意味只要北京今後不會愚昧地支持無能的領導者，那在一定程度仍能挽回香港人的心。」屬罕有地直接狠批林鄭政府。

「跟大隊」撐國安法

在社運及國安法上，陳啟宗則「跟大隊」，指前年社會事件從根本上改變香港未來，並冒犯了至少九成內地民眾，因他們無法理解為何不少港人對中國反感。他批評香港經歷無休止的政治爭拗，令商業城市變成了政治叢林；他又開腔力撐港區國安法是拯救香港的必要手段，但由於內地人對香港觀感轉差，「即使疫情過去，每年近5,000萬的內地訪港旅客短期內也不會再來港。」

「當滿街鮮血 恒隆才入市」

至於中美關係，陳啟宗稱美國前總統特朗普令大多數美國人及一些西方人士相信中國是全球頭號公敵。他警告，「美國正不必要地為自己製造一個更難應付的對手，這對美國或任何人都沒有好處。」

談及恒隆去年以25.66億元投得美領館的壽臣山地，為20年來首次中標；雖經歷波折，最終獲中央放行，得以筍價完成交易。陳啟宗表示，於香港眾多物業之中僅對豪宅有興趣，因邊際利潤率甚高，適逢市場氣氛低迷，「本人一直告訴投資者，只有當滿街鮮血時，恒隆才會入市。」

他透露有四位競標者，當恒隆中標後，其中一位競標者有意成為合資夥伴卻遭拒，當交易受外交問題無法按原定時間完成時，他堅信沒有原因會導致交易不能完成。若物色到其他優質且價格同樣吸引的地皮， 將會毫不猶豫再度出擊，惟在港投資豪宅外的可能性極微，亦會考慮出售部份投資物業。

過去陳啟宗經常借股東函論時政，2019年9月發佈中期報告時已猛轟林鄭政府，指「香港政府犯下一個嚴重的政治失誤，隨後又進一步處理失當，導致部份市民受激進政治活躍人士影響，充份利用負面情緒，並訴諸暴力，以致本地企業在社會動盪中受損。」