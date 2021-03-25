四間巴士公司將於4月4日起調整票價，九巴今日表示，加價由4日凌晨2時半起生效，約350條九巴獨營路線的票價平均加5.8%，51條聯營過海路線則加8.5%，預料9成乘客每程多付1毫至9毫。據九巴提供的最新車費資料，九巴最平路線71B（富亨—大埔中心）將加價10%至2.2元，至於最貴的869（沙田馬場—天水圍中心）則每程勁加4元，由46.5元加至50.5元，加幅8.6%。

新票價4月4日凌晨2時半起生效

九巴今日公佈各路線最新票價，九巴稱，9成乘客每程多付1毫至9毫，本報翻查各路線票價，實際金額加得最多的是來往馬場及天水圍的特別路線869，一口氣加了4元，其他如96R（鑽石山站—黃石碼頭），車費上調1.6元，由18.7元加至20.3元，加幅8.6%；968（元朗（西）—銅鑼灣）則由23.4元加至24.7元，加了1.3元，加幅5.6%。

九巴表示，下月4日凌晨2時半起會率先調整約350條獨營路線及51條聯營過海路線的票價，至於4條接駁巴士路線K12、K14、K17及K18，新票價將於下月18日起生效。

月票票價不變

九巴早前已宣佈，月票票價會維持780元不變，九巴稱，如計及公共交通費補貼的折扣，月票價格為586.7元，以每月30天計算，即每日19.6元，以每日兩程計，平均每程交通費9.8元。

除了九巴，行政會議早前亦通過城巴及新巴下月4日起分兩階段加價12%，新大嶼山巴士則加價9.8%。

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