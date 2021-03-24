【本報訊】再多兩人注射科興疫苗後死亡，本港疫苗接種計劃展開後，累計十宗死亡報告，科興佔九宗。新增兩名死者為八旬婦及六旬翁，均有高血壓等長期病患，接種科興十多日後在家昏迷。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會初步認為事件與疫苗接種無直接關係，待進一步資料作分析。

一名患有高血壓、糖尿病的80旬婦3月2日接種科興，上周五被發現在家中不省人事，送瑪麗醫院後證實死亡。專家委員會共同召集人李卓廣表示，初步解剖報告顯示死者有冠心病、心血管問題、心臟衰竭及心律不正，認為與接種無直接關係。

另一死者是患有高血壓、高血脂及頸動脈疾病的六旬翁，3月11接種科興，前日感胸口不適，昨在家中昏迷，送仁濟醫院後死亡。李卓廣稱，相信死因與心血管病有關，但仍有待進一步分析。

至於首宗接種復必泰後死亡個案，本身患有糖尿病、高血壓及高血脂的66歲男子，專家委員會初步估計該男子死因與心血管病有關，未必與疫苗接種有關係，惟仍有待解剖報告再做因果評估。

15人針後送院 5人留醫

接連有人接種疫苗後嚴重不適，截至本月31日，本港共錄得793宗接種疫苗後異常報告，與科興疫苗相關佔591宗，佔整體數體約0.25%；與復必泰疫苗相關有約202宗，佔整體0.17%。涉及住院有445宗個案，年齡介乎21歲至96歲。

委員會亦確認多兩宗打針後副作用個案，與疫苗因果一致。包括一名過往健康良好的67歲女子，3月14日接種復必泰疫苗後頭暈、頭痛、胸口痛和發燒。另一名沒藥物或疫苗敏感史的52歲男子，3月16日接種科興後過敏。不過，衞生署助理署長陳凌峯稱，兩人的症狀均不符合申索疫苗保障基金。

本周二新增15宗打針後送院個案，當中六人已出院，五人留院觀察，四宗不遵從醫生勸告自行出院。留院觀察的五人有三人接種復必泰，包括一名37歲女子打針後感暈眩、惡心、四肢麻痹及過度換氣，一名33歲男子失去知覺及左半身癲癇發作，另有一名31歲男子打針後因跌倒落地而導致嘴唇撕裂受傷。

截至昨日，再多9,700人打針，當中8,600人接種科興，1,080人在港府公佈停針前接種復必泰，至今累計412,800人已打針。