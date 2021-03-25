考評局前秘書長蘇國生於去年歷史科試題風波後不續約，新任秘書長魏向東今於考評局記者會上首次與傳媒見面。魏回應「愛國者治港」論時稱，不懂定義「愛國者」，但強調他本人是愛港愛國的「好市民」。魏又稱已不再擔任政協。

內地出身居港26年 廣東話自我介紹帶鄕音

內地出身的考評局秘書長魏向東本月1日履新，今（25日）首次面見傳媒。他在記者會上自我介紹，廣東話略帶口音。他稱熟悉教育及行政管理工作，相信其工作經驗與考評局秘書長的職能脗合。

國務院港澳辦主任夏寶龍上月底發表「愛國者治港」論，外界估計或適用於考評局等法定機構。魏今被問到是否愛國者時，他稱不懂定義「愛國者」，但他本人居港26年、熱愛香港，而香港是中國一部份，相信自己亦愛國家，是好市民（a good citizen）。他又稱，局方現時未收到來自政府有關「愛國者治港」的特別指示，強調局方會時刻按課程指引辦事。

魏早前被揭曾任深圳市龍崗區政協，他今強調此職務是協助該區的教育發展，現已不再擔任。

稱教育局進駐審題委員會不影響考評局獨立性

去年歷史科試題風波促使考評局在審題委員會設當然審題員，由教育局人員擔任，令考評局獨立性受質疑。魏表示，試題風波已完成調查，事情已解決；又指新機制下的審題委員會能保障試題質素，且不影響考評局的獨立性。不過，魏未有回應今年共有多少科的審題委員會設當然審題員。

魏又強調，新機制下教育局在委員會只佔一席，其餘席位均由評核發展部及科目經理按資歷挑選。對於有歷史科審題委員會多於一名委員被指具教育局背景，魏則稱不清楚成員名單，但相信「揀佢嘅原因，係因為專業（而非該人有教育局背景）。」

教育局早前提出「優化」高中核心科目計劃，以國教內容取代現有通識科，令人關注文憑試的認受性。考評局評核發展主管蔡筱坤表示，教育局仍在諮詢學界，故考評局現時尚未就通識科更動與外國機構接觸，將會適時向海內外機構介紹新制。蔡又聲稱「優化」計劃對課程框架的變動不大，當局有信心維持文憑試的認受性。

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