47人因參與或組織民主派初選而被控串謀顛覆國家政權，案件月初經歷馬拉松式聆訊後，其中32人遭總裁判官蘇惠德拒絕保釋，還柙候訊。當中吳政亨及林卓廷繼續行使每8天覆核保釋的權利，今早再到西九龍裁判法院申請覆核保釋，案件同樣由國安法指定法官、總裁判官蘇惠德處理。惟甫開庭，兩人均表示撤回覆核申請，但仍保留每8天覆核保釋的權利。兩人須繼續還柙。

林卓廷今沒有律師代表。他向蘇官表示，希望有多些時間準備，所以今天不作申請，但保留8天覆核保釋的權利，將會於本月至31日再作保釋覆核。林今早出庭時先環顧旁聽席，然後點頭向席上親友打招呼。

至於吳政亨，他起初表示有律師代表，但未見其律師現身法庭。吳望向旁聽席，有女親友舉起手機示意，蘇官見狀問是否需要打電話，於是將案押後。再開庭時，吳表示已向律師尋求意見，今日取消覆核申請，但會保留每8天覆核保釋的權利，他同樣將於本月至31日再作保釋覆核申請。

47人之中，至今有11人獲保釋，即劉偉聰、林景楠、楊雪盈、呂智恆、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、李予信、施德來及何啟明，其餘被告則須繼續還柙至5月31日，以待案件再訊。

【案件編號：WKCC813/21】

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