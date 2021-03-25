港澳辦一句「愛國者治港」，建制派爭先恐後表忠，連一向堅稱醫院管理局不應涉獵政治的該局主席范鴻齡，也在醫管局場合大談政治。他認為重要公營機構內「凡係有決策權嘅、可以做決策權嘅人」，均應由愛國者出任，例如局內的主席、行政總裁、董事局成員，以至七大聯網總監；他們應要像公務員般宣誓擁護《基本法》和效忠政府。至於前線職員需否跟隨，他稱只負責「醫療決定」的人未必需要。

指前線職員僅作「醫療決定」 未必需要宣誓

范鴻齡在醫管局大會後，以主席身份回答記者對宣誓的提問時稱，相信政府在修改選舉法例後，會研究哪些公營機構、涉及甚麼層級的人員，需要宣誓擁護《基本法》和效忠政府。

他稱，醫管局對此沒有立場，原則上該局亦不應涉及政治，但他隨即發表「個人諗法」，認為重要公營或法定機構內，有決策權的人必須由愛國者出任，亦要宣誓。他認為，醫管局主席、行政總裁、28名大會成員，擁有決策權，符合準則。被問到醫院聯網總監是否也需宣誓，他稱「我覺得聯網總監係一個好緊要位置，佢哋應該屬於管理層」。

至於前線醫護、職員需否跟隨，范說：「但係你去到前線，絕大部份同事呢，佢哋每日所作嘅決定，都只係醫療決定咋嘛，即係呢一個人用咩藥、係做啲乜嘢；或者係病房助理或者工人，佢哋只係負責病房清潔或者乜嘢，係唔係我哋所有8萬幾個同事，都要好似公務員咁宣誓呢，我就覺得唔需要」。

范鴻齡發表政治意見後，多番強調不代表醫管局立場，「呢啲全部我自己私人喺度講，諗㗎咋，醫管局冇授權我講任何關於呢樣嘢」，但他亦預告：「而適當時候如果政府嚟問我哋意見嘅時候呢，我亦都會喺獲得大會授權之後呢，將我呢個個人意見呢，交畀政府去考慮」。

斥「抹黑」政府防疫言論非科學、理性

范鴻齡又不忘再借主席之名，「批鬥」提出武肺疫苗及政府防疫措施不是，或呼籲市民慎用「安心出行」應用程式的醫護人員，並指他們不斷「破壞特區政府防疫政策」，重申醫管局不認同這些立場及行動，敦促他們勿再發出失實言論。

被問到甚麼醫護或組織，說過甚麼「抹黑」疫苗或政府的言論，范拒正面回應，又說自己不曾提及醫管局員工陣線「有份」，「你只要走去網上睇吓你就會好清楚，我都收過唔少，係我啲朋友傳畀我嘅」。

他續指，站在醫管局立場，如果是基於科學、理性討論，可以接受，「但係如果好似話，『嘩，你呢一個就唔得嘅，呢個就大家唔好整個『安心出行』，咁呢個我唔覺得係一個理性嘅討論。安心出行大家都知道係一個好緊要嘅環節嚟㗎嘛，係追蹤㗎嘛，咁點解佢去號召啲市民唔好將佢下載呢？我唔覺得呢個係一個可以有理性討論嘅餘地。」

稱言論屬「個人諗法」 高拔陞及新聞官一直抄寫

范鴻齡又說：「科興疫苗打死人呀、乜乜乜呀，你都睇到好多報道啦，咁係咪根據科學呢？我哋有一個叫做臨床事故委員會，佢哋已經係睇過晒，到而家為止呢，冇一個死亡個案呢係可以同科興疫苗或者係復必泰疫苗有直接關係」。

范更無故提及《國安法》，「老實講，政府使乜用『安心出行』去追犯法嘅人啫？如果係犯法嘅人，（警方）同法庭攞命令，可以聽你嘅手提電話，或者係《國安法》而家根本唔需要經法庭，可以聽你手提電話，已經可以追蹤嘞。」雖然范自稱言論屬「個人諗法」，但發言期間，他身旁的行政總裁高拔陞、新聞官一直抄寫。

醫管局員工陣線副主席羅卓堯表示，對於范鴻齡的言論不太意外，認為是中央及港府要醫管局政治表忠、牢牢掌控；假使如此，其他公營機構，以至官校等其他行業，也可能要面臨同一命運。他又稱，暫時范鴻齡提及參與「醫療決定」的人不需宣誓，相信代表前線醫生、護士不需表忠，未必會引發像《國安法》般的離職潮。

余慧明涉初選案被停職 范：以無罪推定處理

對於醫管局員工陣線前主席余慧明去年參加泛民初選而被控「串謀顛覆國家政權」，范鴻齡回應時指，知悉有一名同事被控涉嫌違反《國安法》，該局已暫時停職停薪；由於她是合約員工，合約未到期，該局現以無罪推定原則處理，暫時沒有其他資訊補充。

對於早前廣華醫院及威爾斯親王醫院先後被揭發有病人在急症室「等到死」，高拔陞回應指，觀察病人及定期檢查方面可以改善，會檢討急症室安排。但他強調，醫院有很多感染控制措施，急症室流程需不斷調節，加上最近急症室求診人次不斷增加，該局不會「一刀切」要求醫護每隔一段時間就要檢查等候區病人情況。

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