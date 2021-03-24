算不算三生有幸？小時候歷史書上讀的文字獄、整風運動，給我們這代人遇上；黨媒治港，每天吹起號角聲，特區政府小嘍囉焦頭爛額慌忙應對，文化大革命還會遠嗎？

風起時，總是從批鬥文藝界開始，藝術發展局的撥款、M+博物館的藏品、電影院播放甚麼影片，先後被口誅筆伐。黨報批判藝發局撥款的藝團劇社曾有成員支持反修例運動，謂反政府的人不能拿政府錢，更逐一點名掀出「黑手」，卻搞不清楚從來沒有「政府錢」這回事，那些是人民的錢，分配撥款論藝術價值，不論政治忠誠，香港不需要文革樣板戲。

M+藏品，艾未未的藝術，獲「中指」招呼的，不只北京故宮城樓，也有美國白宮與法國羅浮宮，權力象徵遭批判，卻獨是玻璃心自大又自卑的忠誠廢物們鬱結大爆發。這類型現代藝術有多少價值、能激發多少反思、藝術買賣投機現象是否健康，都可以商榷，但不須用頭版大幅批鬥，一切從政治出發。一個多元自由之地，本應百無禁忌，鼓勵思想衝擊交流，從來是香港成功要素。電影院想播紀錄片《理大圍城》亦如是，批判者應先看完再罵，影片的衝擊力令人直面真實，你以為年輕人看完會更激進嗎？你或許錯了。

黨媒又出手批判「反動學術權威」，大學愛死國際排名，教資會又鼓勵大學聘請海外學者、強調「國際化」。好了，科大請得一位國際知名文化學者，她說過文化上的香港不屬於中國，乃屬於全世界，又遭批判。其實從華南移民史與文化傳播史而言，此說皆屬香港研究的顯學；她自言參加過「守護孩子」行動，預言很多事情都會被視為非法，也被黨報挖墳，打為罪證，不代表她有罪，只代表她有先見之明，預言成真。

整肅教育界，很快已發展到想在課室內安裝攝錄鏡頭，「舉報」還不夠，要全程監控老師言行，主動抓你痛腳。香港電台新任總編輯，猶如戴起紅臂章，直接擔起新聞審查員角色，如何做好一個香港電台總編輯？策略就是沒有策略，不喜歡就不喜歡，理由莫須有，赤裸裸審查。

歲月靜好的人們，不要以為與我無關。起初他們追殺抗爭者，因為我要和諧安穩，我不說話；接着他們批鬥文藝界，因為我不是藝術人，我不說話；後來他們批鬥醫護記者，因為我不是「黑醫」「黑記」，我繼續不說話；此後他們批鬥教師學者公務員，我還是不說話；最後，他們奔向我來，再沒有人站起來為我說話。

一切鬥爭皆是利益作祟

你以為這些日子還會遠？中央一聲令下要解決土地住屋問題，大財團不能安枕，提防整風運動對準大地主，鄉議局的愛國小地主也要小心，不要以為打着國旗就是護身符，新選委會你們的免費午餐地位恐怕未必保得住。建制派老港共最近對特區高官也咄咄逼人，一句「忠誠廢物」正是黨內鬥爭腥風血雨的前奏。紫荊黨躊躇滿志、中聯辦官僚勢力膨脹、林鄭月娥也不是省油的燈，即時跳入戰圈，直斥過去20幾年「好多人處於一些好重要的位置」卻沒有完善制度，對問題「視而不見或見而不理」，劍指何人？有炮轟司令部的味道。

以往讀文革歷史，總感到難以理解，人物關係一團糟，有造反派、有反造反派；有新紅衞兵，又有老紅衞兵；鬥右派、鬥地主、鬥官員、鬥軍隊，然後掉轉槍頭繼續鬥；鬥血統、鬥忠誠、鬥根正苗紅、鬥政治覺悟高；造反完奪權，奪權後又造反，你鬥我我鬥你永無休止。楊繼繩的《天地翻覆》一語中的，他們鬥爭，不是為了革命理想或甚麼意識形態，都只是利益作祟。這樣理解，你就明白了。

歷史當然不會簡單重複，往日文化大革命，毛澤東神化自己，營造至高無上的權威；今天則反西方價值，販賣百年屈辱，營造「我們不吃這一套」的仇外情緒，所謂「國家安全、主權與發展利益」，高於一切道德與價值，變作檢驗真理的唯一標準。大批判、大清洗、紅色恐怖、全國愚民教育，高度集權的制度，從來沒變；變的是，有錢又有技術了，籠絡人心與閹割手段更多采多姿；你若願意下跪，還有些太監暫且可以紙醉金迷，活得榮華富貴。

歷史要讀，因為歷史會重演，而重演就在眼前。

區家麟