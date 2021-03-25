28歲男警明知同屬警員的女友已有男友，仍甘願做第三者，惟女方最終提出分手。男警心有不甘，凌晨到女方寓所理論，其間被指捉緊女方，導致她的手臂及身上有瘀傷，被控普通襲擊罪，案件今日開審。女事主出庭供稱，當日被告欲搶其手機查看，推撞間她失衡跌倒。惟她承認書面口供曾謂「身上嘅瘀傷並不涉及任何襲擊事件」。裁判官杜浩成即日裁決，指當晚女事主同住家人未有目擊或聽到屋內有爭執，女事主亦無向他人表示曾受襲，裁定襲擊不曾發生，被告無罪釋放兼得訟費。

被告蔡智浩（28歲），控罪書上報稱為公務員。控罪指他於去年8月18日在秀茂坪曉光街富華閣馮嘉茵的住所襲擊馮嘉茵。

冷靜下兩人在房中坐天光

女事主警員馮嘉茵今作供，透露原有一名林姓綽號「阿鋒」的懲教主任男友。去年5月中，她認識被告，兩人瞞著「阿鋒」拍拖，直至8月馮向被告提出分手，被告在案發當日凌晨到她的寓所理論。

馮供稱，當晚請被告到她的睡房傾談，其間被告欲查看她的電話，遭她拒絕。及後被告企圖搶電話，更曾捉住她的左前臂約5分鐘，使她感到痛楚。她隨即用右手推開被告並謂：「唔好行埋嚟！」惟她掙扎不果，二人推撞間，她失平衡跌倒，撞到書桌附近的傢俬，但因當時環境昏暗，未有即時查看傷勢。

當時被告將她扶起，二人冷靜下來，再無爭吵。馮今謂：「之後大家坐喺間房，坐到天光。」早上與被告一同食早餐。

馮續稱，早上她發現兩邊手臂均有紅腫瘀傷，後來因感冒和咳嗽，在被告陪同下往診所求診，惟無向醫生提及有瘀傷。她解釋道：「以為啲瘀好快散。」

辯方指，馮當日亦無向朋友提及受襲一事。馮答謂：「我覺得沒有需要同朋友分享。」對於馮母曾問及瘀傷如何弄到，當時馮回答指「公司搬嘢時整親」。馮在庭上解釋因「唔想佢哋擔心，所以冇刻意講」。

雙臂胸口和頸部瘀傷 懲教男友報警

馮透露，及後她透過WhatsApp向「阿鋒」坦承「一腳踏兩船」，被告是她的另一個男朋友。同月20日早上，被告在她拒絕下仍堅持駕車送她到灣仔警署上班。他們到達時看見「阿鋒」在警署外守候，「阿鋒」遂把馮載回秀茂坪住所樓下，並報警及電召救護車稱「我朋友俾人打同受傷」。

馮稱因瘀傷幾日未消退，故要由救護車送院，及後診斷她的左右手臂、胸口和頸部等均有瘀傷。惟她承認其書面口供中曾指「我身上嘅瘀傷係一個意外造成，並不涉及任何襲擊事件」。

杜官裁決時認為，馮不是誠實可靠的證人，質疑如果當晚馮真的在房間內遇襲，為何不大聲呼救；而且同住的母親及胞哥亦無目擊或聽到襲擊發生，馮更與被告在房間內坐至天光。由於控方未能舉證至毫無合理疑點，裁定被告罪名不成立，當庭釋放，兼獲訟費。

【案件編號：KTCC1602/20】

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